مسئولان همچنان نسبت به صنعت استان فارس بی توجه هستند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، خانی ظهر امروز در جلسه شورای شهر شیراز افزود: جای تاسف است که صنعت استان فارس این چنین با مشکل مواجه شده و مسئولان نیز پاسخگوی این مشکلات نباشند.

وی خاطرنشان کرد: در شرایطی که برخی مسئولان بر عدم توجیه اقتصادی کارخانه سیمان شیراز تاکید دارند کارخانجات مشابه ای در بهبهان در حال تاسیس بوده و کارخانه های سیمان در برخی مناطق جنوبی کشور نیز در حال توسعه فازهای بعدی خود هستند.

این عضو شورای شهر شیراز همچنین تاکید کرد: مسئولان باید نسبت به وضعیت بد صنعت در استان فارس به صورت ویژه وارد عمل شوند اما توجه آنان به مقوله صنعت از نوع توجهات درجه دوم است.

خانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مسئله روند دریافت مجوز از سوی مردم برای انجام کارهای مختلف گفت: مشاهده می شود فردی که برای انجام کاری وارد یک مجموعه یا دستگاهی می شود مسئولان ابتدا باید انگیزه ای او را از انجام آن کار بدانند بعد از آن مراتب را پیگیری کنند.

وی تصریح کرد: به کسی مربوط نیست که در انگیزه شخصی که قصد انجام کاری را دارد تفحص شود.

این عضو شورای شهر با اشاره به ایام شعبانیه نیز تصریح کرد: باید اعمال و گفتارمان را با کردار و گفتار بزرگان دین خود تطبیق دهیم.

خانی تصریح کرد: اگر قرار باشد در جامعه حرفی زده شود اما به گونه ای دیگر عمل کنیم، اجتماع دچار انحراف جدی می شود.

وی تاکید کرد: کسانی که بین قول و فعل خود فاصله بیندازند به طور حتم به نفاق، انحراف و آسیب اجتماعی نزدیک می شوند.

عضو شورای شهر شیراز همچنین بیان کرد: همواره بحث کرامت انسانی و تکریم ارباب رجوع مطرح بوده اما برخی پیچیدگیهای اداری مطابق با موضوع کرامت انسانی نیست.

وی اظهار داشت: برخی دستگاه ها فقط تکریم ارباب رجوع را در حد حرف باقی گذاشتند و در مجموعه خود پیچیدگیهای اداری که موجب رفت و آمدهای مکرر و مستمر مردم می شود را برطرف نمی کنند.

خانی تاکید کرد: اگر به موضوع تکریم ارباب رجوع پایبندیم و به کرامت انسانی اعتقاد داریم باید نسبت به رفع این پیچیدگیهای اداری نیز اقدام کنیم.