توزیع 950 میلیارد تومان برای خرید نقدی گندم کشاورزان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا ساروخانی امروز در جمع خبرنگاران با بیان اینکه خرید نقدی گندم از کشاورزان توسط بانک ملت هر ساله انجام می شود، گفت: امسال نیز همانند سالهای گذشته این کار تکرار شد.

عضو هیئت مدیره بانک ملت تصریح کرد: بر این اساس، در سال جاری بیش از 9500 میلیارد ریال بابت خرید نقدی گندم توسط این بانک بین کشاورزان توزیع شد.

وی اظهارداشت: خرید نقدی گندم تا آذرماه سال جاری ادامه دارد تا وجوه محصولات خریداری شده از کشاورزان در اختیار آنها قرار گیرد.

ساروخانی استراتژی سال جاری بانک ملت را تمرکز بر روی توسعه دستگاه های POS عنوان کرد و افزود: بدین منظور تعداد دستگاه های POS را به 200 هزار دستگاه افزایش خواهیم داد.

وی با اشاره به ضرورت توسعه بانکداری الکترونیک، گفت: توسعه بانکداری الکترونیک از سالهای گذشته در این بانک آغاز شده است.

عضو هیئت مدیره بانک ملت تعداد دارندگان حسابهای متمرکز این بانک را 11 میلیون و 881 هزار نفر عنوان و تصریح کرد: این دارندگان حسابها به هر یک از شعب بانک می‌ توانند مراجعه و خدمات و تسهیلات دریافت کنند.

ساروخانی تعداد کارتهای صادر شده توسط این بانک را برای استفاده از حسابهای متمرکز 4700 هزار کارت اعلام کرد و افزود: این تعداد از کارتها با نام صادر شده و دارندگان آن به انواع حسابها دسترسی دارند.

عرضه سهام بانک ملت

همچنین علی دیواندری مدیرعامل بانک ملت نیز گفت: این بانک در آستانه خصوصی سازی قرار دارد و به زودی 5 درصد سهام بانک به عنوان اولین بانک کشور که خصوصی سازی خواهد شد، در بورس عرضه می شود.