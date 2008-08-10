70 درصد لاشه های گوشت در کشتارگاه نوشهر غیربهداشتی حمل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، مهدی رمضان نژاد ظهر یکشنبه در جلسه شورای بهداشتی شهرستان افزود: باید ترتیبی اتخاذ شود تا موازین بهداشتی در این کشتارگاه رعایت شود.

وی خاطر نشان کرد: کشتارگاه این شهر سنتی است ولی در زمینه ارتقاء شاخصه های بهداشتی آن تاکنون تلاشهای زیادی شده است.

رمضان نژاد بیان داشت: در سال جاری 400 میلیون ریال برای بهسازی محیط کشتارگاه این شهر هزینه شده و فنس کشی دور محوطه انجام و لاشه سوز آن راه اندازی شده است.

رمضان نژاد تصریح کرد: نصب سقف کاذب، دیگ آب گرم و بهسازی سالن کشتارگاه نیز انجام شده است.

به گفته وی، این نهاد با تمام ظرفیت برای ارتقاء شاخص های بهداشتی در کشتارگاه که با سلامت مردم در ارتباط است تلاش می کند.

محمد معصومی، معاون فرماندار نوشهر نیز در این جلسه گفت: بخشی از مشکلات کشتارگاه نوشهر رفع شده است ولی در زمینه مدیریت آن باید تدابیر اصولی اتخاذ شود.