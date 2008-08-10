تکیه بر باد؛ حکایت اعتماد گرجستان به غرب

گرجستان به عنوان کاندیدای عضویت در ناتو و اتحادیه اروپا و متحد آمریکا در جنگ عراق اکنون بدون حمایت واقعی واشنگتن و ناتو در حال جنگی نامتناسب با روسیه است و وضعیت آن در بحران اوستیا لحظه به لحظه بدتر می شود.

آمریکا و ناتو همواره از تفلیس در فضاهای دیپلماتیک در مقابل جدایی طلبان در اوستیای جنوبی و آبخازیا دفاع کردند و حتی در مرزهای روسیه با گرجستان مانور مشترک نظامی برگزار کردند.

ایالات متحده و متحدانش در ناتو در 25 تیرماه، رزمایشی نظامی را در اوکراین شروع کردند که ادامه آن در گرجستان و در یکصد کیلومتری مرز روسیه برگزار شد.

این رزمایش به نام نسیم دریا با شرکت کشورهای آمریکا، ارمنستان، آذربایجان، بلژیک، انگلیس، کانادا، دانمارک، فرانسه، گرجستان، آلمان، یونان، لیتوانی، مقدونیه و ترکیه انجام شد.

گرجستان در دام تحریک غرب

آمریکا که خود را بی نهایت به مرزهای روسیه نزدیک کرده بود، با پیدایش جرقه های اولیه جنگ بین روسیه و گرجستان در اوستیای جنوبی و آبخازیا، فقط به یک تلاش دیپلماتیک در حمایت از متحد خود بسنده کرد و از این جمهوری شوروی سابق که حوزه نفوذ تاریخی مسکو محسوب می شود، خارج شد.

حتی در مواردی از حمایت دپیلماتیک از گرجستان هم دست کشید به طوری که یک مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا که نامی از وی برده نشده در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت که گرجستان نیز برای آغاز این درگیری ها مسئولیت دارد.

تحلیلگران بر این باورند که اقدام نظامی گرجستان با حمایت پنهانی آمریکا و غرب آغاز شد، اما سیاست واقعی واشنگتن در مراحل بعد در قبال بحران اوستیا را به منزله خالی کردن پشت میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهور گرجستان می دانند.

جیم جفری، قائم مقام امنیت ملی آمریکا هم به روسیه هشدار داد با ادامه جنگ در اوستیای جنوبی، روابط دو جانبه دو کشور به شدت آسیب خواهد دید.

در حالی که وزارت خارجه آلمان روز گذشته حمله گرجستان به منطقه آبخازیا را نقض قوانین بین المللی دانست، آنجلا مرکل صدر اعظم این کشور امروز در یک گفتگوی تلفنی با نیکلا سارکوزی، رئیس جمهور فرانسه بر آتش بس فوری و بدون پیش شرط در گرجستان تاکید کرد و خواستار بازگشت نیروهای نظامی دو طرف به موقعیت های پیش از جنگ شد.

صدراعظم آلمان همچین از روسیه خواست، حمله هوایی به قلمرو گرجستان را متوقف کند.

اتحادیه اروپا و شورای امنیت هم تحرکات دیپلماتیک در این مورد را آغاز کرده اند، اما این تحرکات نتوانسته است به خاموش شدن آتش جنگ در اوستیای جنوبی بیانجامد. همچنین قرار است وزرای خارجه اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه در بروکسل، جلسه فوق العاده ای را برای بررسی تحولات گرجستان برگزار کنند.

مثل همه درگیری ها و جنگ های تاریخ این مردم عادی هستند که از جنگ هایی که نظامیان و سیاستمداران در جهان به راه می اندازند ضرر می کنند، در مورد جنگ اوستیا هم بر اساس اعلام وزارت خارجه روسیه بیش از دو هزار نفر که اغلب روس تبار بوده اند کشته شده اند و بیش از 92 گرجی هم جان خود را از دست داده اند.

با وجود ادامه تنش ها در مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی و آبخازیا با تلاش گروههای حقوق بشر، روسیه و گرجستان، مذاکراتی را برای ایجاد فضای خروج غیرنظامیان از اوستیای جنوبی آغاز کرده اند.

آخرین اخبار جنگ در اوستیا

گرجستان صبح امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور تقریبا از تمامی اوستیای جنوبی عقب نشینی کرده و خواستار توقف درگیری های نظامی است.

سخنگوی وزارت کشور گرجستان نیز خبر داد که نیروهای روسی مرکز منطقه اوستیا را در کنترل خود درآورده است. حکومت اوستیای جنوبی امروز خبر داد که شهر تسخینوالی تقریبا ویران شده است و ساکنان آن همگی در زیرزمین ها مخفی شده اند.

ازسوی دیگر، ناوگان روسیه کشتی های جنگی خود را بسوی سواحل گرجستان اعزام کرده تا محاصره کامل دریایی این کشور را اجرایی کند.

دولت گرجستان نیز روز یکشنبه تاکید کرد که مسکو شش هزار نیروی اضافی به اوستیای جنوبی اعزام کرده است. ازسوی دیگر، نیروی هوایی روسیه حملات هوایی خود در گرجستان را افزایش داده و به یک فرودگاه نظامی در نزدیکی فرودگاه بین المللی تفلیس حمله و آنجا را با خاک یکسان کرده است.