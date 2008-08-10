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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۲

14 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد

14 هزار کیلوگرم مواد غذایی فاسد کشف و معدوم شد

وزارت بهداشت اعلام کرد: 13 هزار و 823 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط مرکز بهداشت شهرستان کرج کشف و معدوم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این محصولات غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته شامل انواع ترشی جات ، نوشیدنی ها ، خیارشور ، زیتون ، لبنیات، کنسرو ، کیک ، آرد ، رب ، روغن و ماکارونی بوده است.

علاوه بر کشف و توقیف و معدوم سازی 13823 کیلوگرم انواع مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته توسط بهداشت محیط با کمک اطلاعات مردمی و همکاری تعزیرات حکومتی شهرستان کرج ، همچنین در شهریار نیز از فعالیت پنج کارگاه غیر مجاز تولید مواد غذایی، جلوگیری به عمل آمده است.

شایان ذکر است، این 5 کارگاه غیر مجاز که بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و در شرایط کاملا غیر بهداشتی مشغول فعالیت بوده و محصولات تولیدی را درسطح وسیعی پخش می کردند ، توسط واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان شهریار با همکاری اداره تعزیرات حکومتی کشف و از ادامه کار آنها جلوگیری شده است.

کد مطلب 730459

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