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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۶

رحیم پور ازغدی:

انتظار فرج یعنی آمادگی برای شرکت در وسیعترین عملیات تاریخ بشریت

انتظار فرج یعنی آمادگی برای شرکت در وسیعترین عملیات تاریخ بشریت

مشهد - خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تهران گفت: انتظار فرج به معنای آمادگی برای بزرگترین انقلاب و شرکت در وسیع‌ترین عملیات تاریخ بشریت است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن رحیم‌پور ازغدی بعد از ظهر امروز در همایش سراسری اندیشه‌های آسمانی در مشهد، افزود: این دسته افراد با ادعا و طرح مطالب کذایی مانند ارتباط با امام زمان (عج) یا انتقال پیام از آن حضرت در صدد فریب افکار عمومی جامعه هستند و باید برابر این ترفندها و اقدامات سوء هوشیار بود.

وی افزود: تنها شرکت در مجالس مذهبی و معنوی مهم نیست و اهمیت ندارد، بلکه باید به موازات آن نسبت به تعالیم اسلامی معرفت و آگاهی کامل داشت.

استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: منتظر واقعی ظهور امام زمان(عج) کسی است که همواره برای حضور در عملیات سراسری امام زمان(عج) برای نابودی جلادان و مستکبران دنیا جهان آماده باشد.

رحیم پور ازغدی افزود: با ظهور حضرت بقیه‌الله‌الاعظم(عج) عدالت، امنیت و رفاه و آبادانی و توسعه به یک نسبت برای همه جهانیان تامین می‌شود و این امر تنها در انحصار اشخاصی خاص نخواهد بود.

همایش سراسری اندیشه‌های آسمانی با شرکت ‪ ۱۲‬هزار نفر از برگزیدگان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از ‪ ۲۶‬تیرماه امسال آغاز شده و به مدت ‪ ۴۰‬روز در قالب ‪ ۱۰‬دوره در حال برگزاری است.

کد مطلب 730460

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