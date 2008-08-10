انتظار فرج یعنی آمادگی برای شرکت در وسیعترین عملیات تاریخ بشریت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن رحیمپور ازغدی بعد از ظهر امروز در همایش سراسری اندیشههای آسمانی در مشهد، افزود: این دسته افراد با ادعا و طرح مطالب کذایی مانند ارتباط با امام زمان (عج) یا انتقال پیام از آن حضرت در صدد فریب افکار عمومی جامعه هستند و باید برابر این ترفندها و اقدامات سوء هوشیار بود.
وی افزود: تنها شرکت در مجالس مذهبی و معنوی مهم نیست و اهمیت ندارد، بلکه باید به موازات آن نسبت به تعالیم اسلامی معرفت و آگاهی کامل داشت.
استاد دانشگاه تهران اظهار داشت: منتظر واقعی ظهور امام زمان(عج) کسی است که همواره برای حضور در عملیات سراسری امام زمان(عج) برای نابودی جلادان و مستکبران دنیا جهان آماده باشد.
رحیم پور ازغدی افزود: با ظهور حضرت بقیهاللهالاعظم(عج) عدالت، امنیت و رفاه و آبادانی و توسعه به یک نسبت برای همه جهانیان تامین میشود و این امر تنها در انحصار اشخاصی خاص نخواهد بود.
همایش سراسری اندیشههای آسمانی با شرکت ۱۲هزار نفر از برگزیدگان کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از ۲۶تیرماه امسال آغاز شده و به مدت ۴۰روز در قالب ۱۰دوره در حال برگزاری است.
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