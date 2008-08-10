63 کشته و زخمی در خشونت های امروز عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، فرماندهی نظامی شهر خانقین در بیانیه ای اعلام کرد که در انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در برابر دفتر شهرداری این شهر، سه نفر کشته و 20 نفر دیگر زخمی شدند.

انفجار بمب در برابر یک بانک در شرق بغداد نیز به کشته شدن دو کارمند و زخمی شدن 10 نفر دیگر منجر شد. انفجار زمانی روی داد که کارمندان دولت منتظر دریافت حقوق خود بودند.

پلیس عراق گفت: انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در منطقه مدائن در ورودی جنوبی بغداد نیز به کشته شدن یک نظامی و زخمی شدن پنج نفر دیگر منجر شد.

یک منبع وزارت کشور عراق نیز اعلام کرد که بر اثر انفجار بمب در مسیر کاروان نظامی مشترک آمریکا و عراق در منطقه کاظمین سه نظامی عراقی زخمی شدند. درباره تلفات احتمالی نظامیان آمریکایی در این انفجار بیانیه ای صادر نشده است.

وزارت کشور عراق اعلام کرد که انفجار در مسیر گشتی عراق در محله زیونه در شرق بغداد به زخمی شدن دو نظامی و دو غیرنظامی منجر شد.

پلیس عراق نیز گفت که انفجار بمب در مسیر کاروان یک شرکت امنیتی خصوصی در یکی از محله های جنوب غرب بغداد به زخمی شدن دومحافظ عراقی و دو غیرنظامی منجر شد.

میدان الخلانی شهر بغداد نیز شاهد انفجار بمب در مسیر گشتی نظامی و کاروان حامل دارایی های متعلق به وزارت دارایی عراق بود که به کشته شدن سه نظامی و زخمی شدن 9 نفر دیگر منجر شد.

سه گلوله خمپاره نیز امروز به منطقه الخضراء در مرکز بغداد اصابت کرد، اما از تلفات آن خبری دردست نیست.