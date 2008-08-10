همایش حماسه مقاومت یادواره عماد مغنیه در نوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، فرماندار نوشهر در سخنانی در این همایش گفت: در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان توانست در برابر اسرائیل مقاومت کند و به پیروزی دست یابد.
وی افزود: رزمندگان لبنان با تاسی از آرمانهای امام و آموزه های انقلاب ارتش مسلح اسرائیل را به زانو درآوردند.
سید هاشم فاطمی اظهار داشت: آموزه های انقلاب اسلامی، آموزه های افتخار است و ایران الگوی آزادیخواهان جهان است.
به گفته فرماندار نوشهر، صدور انقلاب از جمله آرمانهای امام راحل بود که محقق شده است.
در پایان همایش، مقاله و فیلمی از حماسه مقاومت قرائت و پخش شد.
این همایش به همت فرمانداری، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی نوشهر برگزار شد.
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