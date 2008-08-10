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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

همایش حماسه مقاومت یادواره عماد مغنیه در نوشهر برگزار شد

ساری - خبرگزاری مهر: همایش حماسه مقاومت یادواره عماد مغنیه ظهر یکشنبه با حضور جمعی از مسئولان و دانش آموزان در سالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در نوشهر، فرماندار نوشهر در سخنانی در این همایش گفت: در جنگ 33 روزه حزب الله لبنان توانست در برابر اسرائیل مقاومت کند و به پیروزی دست یابد.

وی افزود: رزمندگان لبنان با تاسی از آرمانهای امام و آموزه های انقلاب ارتش مسلح اسرائیل را به زانو درآوردند.

سید هاشم فاطمی اظهار داشت: آموزه های انقلاب اسلامی، آموزه های افتخار است و ایران الگوی آزادیخواهان جهان است.

به گفته فرماندار نوشهر، صدور انقلاب از جمله آرمانهای امام راحل بود که محقق شده است.

در پایان همایش، مقاله و فیلمی از حماسه مقاومت قرائت و پخش شد.

این همایش به همت فرمانداری، فرهنگ و ارشاد، آموزش و پرورش و اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزی نوشهر برگزار شد.

کد مطلب 730463

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