امضای تفاهم نامه همکاری ستاد مبارزه بامواد مخدر و سازمان ملی جوانان

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش که سه شنبه 22 مرداد در مجموعه شقایق برگزار خواهد شد از 12 نفر از فعالان جوان مبارزه کننده با معضل اعتیاد که با بهره گیری از ایده های نوآورانه و پویا گام های به سزایی برداشته اند تقدیر و تجلیل به عمل خواهد آمد.

رهدار مشاور دبیر کل ستاد در امور جوانان گفت: بهره گیری از خلاقیت و ابتکار و پشتکار نسل جوان با توجه به ظرفیت عظیم بالقوه و بالفعل جوانان ایران اسلامی علاوه بر بالندگی و شکوفایی جوانان در امر مبارزه با مواد مخدر نیز تاثیر بسزایی داشته است.

وی که مسئول ساماندهی تشکل های غیر دولتی ستاد نیز می باشد، ادامه داد: پس از برگزاری اولین همایش تقدیر از نخبگان در سال گذشته ، جوانان بیشتری در جهت مبارزه با این بلای خانمانسوز اعلام آمادگی و همکاری کردند و بسیاری از طرح های سال گذشته با کمترین هزینه و بیشترین تاثیر در حوزه تشکل های غیر دولتی اجرایی شد.