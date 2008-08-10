685 کلاس درس جدید در هرمزگان به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهدی فتحی ظهر امروز در نشست خبری اظهار داشت: در سال 86 مجموع اعتبارات ملی و استانی این حوزه معادل 500 میلیارد بود که 240 میلیارد ریال آن از محل اعتبارات استانی و 260 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی تخصیص یافت.

وی گفت: در جشنواره نهم خیرین مدرسه ساز در سال 86 در مجموع 320 میلیارد ریال نیز از سوی این عزیزان جهت توسعه فضاهای آموزشی اختصاص یافت که تا پایان سال 86 بیش از 80 درصد این میزان اعتبار تعهد شده از سوی خیرین محقق شده است.

فتحی ادامه داد: در هفته دولت سال 86 بالغ بر 290 پروژه با هزار و 129 کلاس درس و 19 سالن ورزشی مورد بهره برداری قرار گرفت که بر این تعداد پروژه می توان 30 پروژه با 226 کلاس درس و هفت سالن ورزشی افتتاح شده در هفته دولت را اضافه کرد.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس هرمزگان افزود: از مجموع 346 پروژه اففتاح شده در سال گذشته، 201 پروژه دولتی و 145 پروژه بصورت مشارکتی و مردمی ساخته شده است.

وی به دستاوردهای بزرگ جشنواره دهم خیرین مدرسه ساز هرمزگان در سال 87 اشاره کرد و گفت: امسال تعهدی 420 میلیارد ریالی از سوی خیرین در ساخت و ساز و تجهیز فضاهای آموزشی صورت گرفته که بدون بخش وسیعی از نیازهای هرمزگان را در بخش تامین فضاهای آموزشی استاندارد فراهم می کند.

فتحی گفت: برای هفته دولت امسال 131 پروژه در مجموع با 685 کلاس درس با صرف هزینه ای معادل 220 میلیارد ریال بصورت 88 پروژه دولتی و 43 پروژه مشارکتی و مردمی آماده بهره برداری قرار دارد.

وی تاکید کرد: شهرستانهای بندرعباس، میناب و رودان را به ترتیب تحویل پروژه ها در جایگاههای اول تا سوم قرار گرفته اند.