به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه انجمن های علمی - دانشجویی کتابداری و اطلاع رسانی ایران (ادکا) در نظر دارد دومین همایش سراسری خود را در تاریخ 14 و 15 اسفند ماه سال 1387 با عنوان "ترویج علم؛ چشم اندازها، فرصت ها و چالش ها" با موضوعات ذیل و با حضور اساتید مطرحی چون میرحسین موسوی، عباس حری، رضایی شریف آبادی و... برگزار کند.

محورهای این همایش عبارت اند از: معانی و مفاهیم علم و ترویج علم، اندازه گیری و سنجش علم، از تولید علم تا ترویج علم، کتابداران و ترویج علم، کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی و ترویج علم، مدیریت دانش و ترویج علم، جامعه اطلاعاتی و ترویج علم، اینترنت و ترویج علم، فرهنگستان ها و ترویج علم، رسانه ها و ترویج علم، دانش مسلمین و ترویج علم، چشم انداز 1404 و ترویج علم.

مهلت ارسال چکیده مقالات اول شهریور ماه سال 1387 و مهلت ارسال متن کامل مقالات اول آذر سال جاری است.

اطلاعات بیشتر درباره این همایش در سایت های اینترتی www.adka.ir و www.adka.blogfa.ir آمده است.