  1. استانها
  2. مازندران
۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۰۲

میزان خونگیری در آمل 25 درصد افزایش یافت

میزان خونگیری در آمل 25 درصد افزایش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پایگاه انتقال خون شهرستان آمل گفت: میزان خونگیری در شهرستان آمل از ابتدای امسال تاکنون در مقایسه با مدت مشابه پارسال حدود 25 درصد رشد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفتاح بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: در این مدت شهروندان آملی با مراجعه به پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون این شهرستان در مجموع هشت هزار و 700 واحد خون معادل سه میلیون و 960 هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.

وی علت این افزایش دریافت خون را حضور پرشور و چشمگیرشهروندان آملی برای اهداء داوطلبانه خون به بیماران نیازمند بیان و تصریح کرد: هم اکنون بیش از 60 درصد اهداء کنندگان خون در شهرستان به صورت مستمر خون اهداء می کنند.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل از حضور آگاهانه مردم برای تامین خون مورد نیاز به بیماران تقدیر و تشکر و اشاره کرد: این مرکز همچنان برای تامین گروه های منفی خون برای بیماران نیازمند با مشکل مواجه است.

وی از مردم خواست این سازمان را در تامین خون مورد نیاز به بیماران همواره یاری کنند.

مفتاح خاطر نشان کرد: این مرکز علاوه بر تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی شهرستان آمل، مازاد خونها را نیز به مراکز درمانی شهرهای محمود آباد، نور، فریدونکنار و چمستان ارسال می کند.

کد مطلب 730472

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها