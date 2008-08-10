میزان خونگیری در آمل 25 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علی مفتاح بعد از ظهر یکشنبه در نشستی خبری افزود: در این مدت شهروندان آملی با مراجعه به پایگاه های ثابت و سیار انتقال خون این شهرستان در مجموع هشت هزار و 700 واحد خون معادل سه میلیون و 960 هزار سی سی خون به بیماران نیازمند اهداء کردند.

وی علت این افزایش دریافت خون را حضور پرشور و چشمگیرشهروندان آملی برای اهداء داوطلبانه خون به بیماران نیازمند بیان و تصریح کرد: هم اکنون بیش از 60 درصد اهداء کنندگان خون در شهرستان به صورت مستمر خون اهداء می کنند.

رئیس پایگاه انتقال خون آمل از حضور آگاهانه مردم برای تامین خون مورد نیاز به بیماران تقدیر و تشکر و اشاره کرد: این مرکز همچنان برای تامین گروه های منفی خون برای بیماران نیازمند با مشکل مواجه است.

وی از مردم خواست این سازمان را در تامین خون مورد نیاز به بیماران همواره یاری کنند.

مفتاح خاطر نشان کرد: این مرکز علاوه بر تامین خون مورد نیاز مراکز درمانی شهرستان آمل، مازاد خونها را نیز به مراکز درمانی شهرهای محمود آباد، نور، فریدونکنار و چمستان ارسال می کند.