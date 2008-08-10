اصولگرایان حامی دولت وحدت ملی چهار سال پیش هم روی احمدی نژاد توقف نکردند

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمید رسایی نماینده تهران در حاشیه جلسه علنی امروز در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که برخی از اصولگرایان بحث عبور از احمدی نژاد را مطرح می کنند اظهار داشت: اصل عبور از یک نفر و رسیدن به گزینه دیگر در صورتی که گزینه جدید برتری هایی نسبت به گزینه قبل داشته باشد یکی از اصول دینی است و نمی شود آن را انکار کرد.

وی گفت: فعلا در گزینه هایی که مطرح هستند گزینه ای مانند احمدی نژاد در خدمتگزاری به مردم و محرومین و پافشاری به اصول و ارزش ها و شجاعت در اصلاح امور و استکبار ستیزی باشد وجود ندارد بنابراین عبور از این جهت معنا ندارد.

رسایی گفت: کسانی می توانند عبور از یک گزینه را مطرح کنند که چهار سال پیش در مورد آن گزینه توقف کرده اند آنهایی که حرف از عبور از احمدی نژاد می زنند هیچ کدام چهار سال پیش طرفدار احمدی نژاد نبودند و آن زمان هم از ایشان عبور کرده اند ولی احمدی نژاد رای خود را آورد.

وی تاکید کرد: اصولگراهایی که حرف دولت وحدت ملی و حرفهایی که محترمانه آن یعنی عبور از احمدی نژاد را می زنند چهار سال پیش هم روی احمدی نژاد نایستادند و توقف نکردند.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا احمدی نژاد درانتخابات آتی مانند دوره قبل بی نیاز از کمک احزاب اصولگرا خواهد بود تصریح کرد: قاعدتا نگاه آقای احمدی نژاد تعامل و احترام با احزاب است بعید می دانم که اگر احزاب حمایت نکند آقای احمدی نژاد برود یک گوشه بنشیند و زانوی غم بغل گیرد که احزاب مرا حمایت نکرده اند.

رسایی در پاسخ به این سئوال که آیا اصولگرایان برای کاندیدای واحد به اجماع رسیده اند خاطر نشان کرد : تا انتخابات ریاست جمهوری زمان زیادی باقی است. وی در خصوص به وحدت رسیدن اصولگرایان نیز گفت: بعید می دانم که آنها به وحدت برسند البته اینگونه نیست که در اصولگراها گزینه دیگری به میدان نیاید اما اینکه کدام یک از این گزینه ها شرایط اجتماعی در زمینه های اجتماعی برای جلب آراء مردم را داشته باشد کسی غیر از آقای احمدی نژاد نیست.

رسایی در خصوص ابهامات در مورد مدرک کردان وزیر کشور نیز گفت: مجلس کاری به مدرک دکترای کردان نداشته که به وی رای اعتماد داده است. از نظر مجلس کردان وزیر کشور است و آنهایی که به وی رای نداده اند بر اساس سازوکارهایی که در کشور خود پذیرفته ایم باید حمایت کرده و کمک کنند.

وی با تاکید بر اینکه از طریق دوستان خود در دانشگاه آکسفورد پیگیر این مسئله است تصریح کرد: غیر از این دانشگاه آکسفورد دانشگاه آزادی به نام آکسفورد وجود دارد. وی در عین حال تاکید کرد: آقای کردان باید پاسخ دهد و نمی شود به جستجو هایی از سایت اینترنت اکتفا کرد باید منتظر بود که کردان ابهامات را برطرف کند.

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که چرا صدا و سیما کردان را با مدرک دکترا استخدام درآورده گفت:نمی توانم به این سئوال پاسخ دهم این مسئله بستگی به ضوابط خود سازمان صدا و سیما دارد.رسایی در پاسخ به این سئوال که آیا لاریجانی به عنوان رئیس سابق صدا و سیما به این سئوال پاسخ دهد تصریح کرد: بله ایشان باید پاسخ دهند.

نماینده تهران در واکنش به تغییر موضوع برخی اصولگرایان نسبت به احمدی نژاد همچون تغییر موضع عماد افروغ از حمایت دولت احمدی نژاد به انتقاد از او گفت: حتی افروغ هم در آخرین موضوع گیری اش در مورد انتخابات گفته است که اگر باز هم در انتخابات شرکت کند به احمدی نژاد رای خواهد داد.

رسایی در واکنش به این گفته افروغ که اصلا در انتخابات شرکت نخواهد کرد به شوخی گفت: پس لابد آقای افروغ هم از احمدی نژاد عبور کرده است.