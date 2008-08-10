تثبیت آزادی های فردی و سیاسی از برنامه های وزیر کشور باشد

غلامحسن امیری در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتظارات تشکل متبوعش از وزیر جدید کشور با تاکید بر اینکه انتظار داریم وزیر جدید در جهت تثبیت آزادی های فردی و سیاسی و ارتقاء آن تلاش کند، اظهار داشت : ایجاد امنیت و آرامش در کشور با هدف تکریم انسانها، تکمیل ودنبال کردن طرح ارتقا امنیت اجتماعی و ایجاد زمینه های لازم که منجر به تثبیت سیاسی شود از دیگر محور هایی است که باید مدنظر وزیر کشور قرار گیرد .

وی با بیان اینکه باید شرایطی فراهم آید که سلایق سیاسی مختلف در فضای توام با آرامش و امنیت بحث های خود را مطرح کنند، تصریح کرد : در این صورت است که تضارب افکار به وجود خواهد آمد و نتیجه رشد سیاسی شکل می گیرد و در پی آن آگاهی های سیاسی شکوفا خواهد شد.

عضو ارشد جامعه اسلامی مهندسین تاکید کرد : تعمیق باورهای دینی از طریق نخبگان ، احزاب و سازمانهای مربوط می تواند از دیگر برنامه های وزیر جدید کشور باشد .

امیری در مورد ریاست نماینده دولت بر کمیسیون ماده 10 احزاب نیز که مورد اعتراض برخی احزاب همچنین نماینده مجلس در این کمیسیون قرار گرفته است، گفت : به نظر می رسد که باید قانون مربوط به کمیسیون ماده 10 خانه احزاب اصلاح شود و بر اساس تعریف جدید وبا توجه به ظرفیت های جدید قانونی نمایندگان احزاب و تشکل های حرفه ای نیز در این کمیسیون حضور داشته باشند.