جلسه فراکسیون حمایت از معلولان باحضور فقیه

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهراظهار داشت: این جلسه ساعت 8 صبح فردا و باحضور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی برگزار می شود.
قرار است در این جلسه درباره مشکلات معلولان و اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر شود.
عضو فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی گفت:جلسه هیئت رئیسه این فراکسیون فردا دوشنبه برگزار می شود.
فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهراظهار داشت: این جلسه ساعت 8 صبح فردا و باحضور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی برگزار می شود.
قرار است در این جلسه درباره مشکلات معلولان و اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر شود.
نظر شما