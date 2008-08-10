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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۴۳

فردا برگزار می شود؛

جلسه فراکسیون حمایت از معلولان باحضور فقیه

جلسه فراکسیون حمایت از معلولان باحضور فقیه

عضو فراکسیون حمایت از معلولان مجلس شورای اسلامی گفت:جلسه هیئت رئیسه این فراکسیون فردا دوشنبه برگزار می شود.

فاطمه آلیا در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهراظهار داشت: این جلسه ساعت 8 صبح فردا و باحضور ابوالحسن فقیه رئیس سازمان بهزیستی برگزار می شود.

قرار است در این جلسه درباره مشکلات معلولان و اقدامات انجام شده از سوی سازمان بهزیستی بحث و تبادل نظر شود.

کد مطلب 730482

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