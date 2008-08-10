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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۵:۴۹

"آسیب‌شناسی روابط ایران با آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه" منتشر می‌شود

کتاب "آسیب‌شناسی روابط ایران با آسیای مرکزی قفقاز و روسیه" تألیف دکتر بهرام امیر احمدیان که در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی تهیه شده است به‌زودی منتشر می‌شود.

دکتر امیراحمدیان که با خبرنگار مهر گفتگو می‌کرد گفت: آخرین کتابی که از من منتشر شده است "تاشکند" نام دارد. این کتاب به جهت انتخاب تاشکند به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال 2007 از سوی آیسسکو نگاشته شده است. من نیز در تاشکند، سمرقند و بخارا حضور یافتم. چرا که در شهر سمرقند در سال 2007 ، 2750 ‌امین سالگرد بنیانگذاری این شهر جشن گرفته شد. در واقع این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان است.

این نویسنده افزود: کتاب "روابط ایران و جمهوری آذربایجان" در سال 1384 منتشر شد که تازه معرفی شده است.

امیر احمدیان تصریح کرد: کتابی که زیر چاپ دارم کتاب سبز جمهوری آذربایجان است که در وزارت امورخارجه چاپ خواهد شد.

این پژوهشگر در ادامه گفت: کتاب پژوهشی درباره ایل بختیاری زیر چاپ دارم که انتشارات آگاه آن را منتشر خواهد کرد. این کتاب تحقیقات میدانی من به مدت 2 سال اقامت در ایل بختیاری است. 

کد مطلب 730486

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