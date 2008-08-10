ساکنین حاشیه شیراز دچار سردرگمی فرهنگی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، غلامرضا غلامی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: ساکنین این مناطق از طرفی در حاشیه شیراز و در روستاها زندگی می کنند و به نوعی باید از فرهنگ روستایی برخوردار باشد از طرف دیگر به دلیل نزدیکی به شیراز بخش هایی از فرهنگ شهری نیز را در خود جای داده اند از این رو خود آنها نیز در این سردرگمی فرو رفته که آیا باید آداب و رسوم روستایی را قبول کنند و یا فرهنگ شهر نشینی داشته باشند.

وی عنوان کرد: تنها راه برون رفت این دسته از اقشار جامعه از سردرگمی فرهنگی حضور دستگاه های فرهنگی در این منطقه است که البته طی مدت اخیر هماهنگی هایی نیز در این خصوص با دستگاه هایی نظیر ارشاد و تبلیغات اسلامی صورت گرفته است.

بخشدار مرکزی شیراز همچنین از هماهنگی با تبلیغات اسلامی برای اعزام مبلغ خبر داد و افزود: طی هماهنگیهای صورت گرفته مقرر شد که تبلیغات اسلامی برای روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت در منطقه بخشداری مرکزی شیراز مبلغ اعزام کند که در این رابطه اقدامات لازم در حال انجام است.

به گفته غلامی، بخشداری مرکزی 10روستای نیازمند مبلغ دارد که روستاهای بالای یک هزار نفر جمعیت را حدود 60روستا تشکیل می دهد.

بخشدار مرکزی شیراز با بیان اینکه تا پیش از این بزرگترین دغدغه بخشداری مسائل عمرانی روستاها و حاشیه شیراز بود، افزود: در گذشته برخی از مناطق در حاشیه شیراز وجود داشت که هنوز از آب آشامیدنی سالم، راه مناسب و گاز رسانی بی بهره بودند که طی دو سال اخیر مشکلات این بخش ها نیز تا حدود زیادی حل شده اما دغدغه ما در حال حاضر مسائل فرهنگی بخش مرکزی بوده که باید در این مورد نیز اقدامات لازم صورت گیرد.

غلامی با اشاره به اینکه برای رفع مشکلاتی نظیر امنیت، عمران و... باید از حاشیه شهرها شروع کرد، افزود: در مدت اخیر اکثر اقدامات امنیتی و عمرانی به خود شهرها معطوف شده اما برای اینکه کاری از زیربنا درست شود باید از حاشیه ها شروع کرد و تا داخل شهرها گسترش داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در مورد مشکلات برخی از شهروندان در مورد زمین های منطقه سلطان آباد نیز بیان کرد: در این منطقه دو هزار هکتار زمین در دست افرادی سجو قرار داشت که متعلق به سازمان مسکن و شهرسازی بود که آن سازمان زمین های مذکور را مدتی رها کرد است.

بخشدار مرکزی شیراز عنوان کرد: با هماهنگی های صورت گرفته موفق به رفع تصرف از این زمینها شدیم اما سودجویان آن زمینها را به مردم فروخته اند.

بخشدار مرکزی شیراز خاطرنشان کرد: مردم در این رابطه برای پیگیری این مسئله می توانند به سازمان مسکن وشهرسازی مراجعه کنند ضمن اینکه از آن سودجویان نیز به دلیل فروش اموالی که متعلق به آنها نبوده شکایت کنند و بخشداری نیز در این رابطه حمایت های لازم را انجام خواهد داد.