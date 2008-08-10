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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۲۶

200 دانش‌آموز بسیجی زنجان به اردوهای طرح "ولایت" اعزام می شوند

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج دانش‌آموزی سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان از اعزام 200 نفر از دانش‌آموزان خواهر بسیجی استان زنجان به اردوهای طرح "ولایت" خبر داد و گفت: مرحله مقدماتی این اردوها امسال در مشهد برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمود خیبرشکن عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه انصار المهدی زنجان، هدف ‌از برگزاری اردوهای طرح ولایت را ایجاد روحیه‌ شور و نشاط بین اعضای بسیج، تقویت احساس تعلق‌ خاطر به‌ انقلاب ‌اسلامی، مسئولیت پذیری، تمرین زندگی دسته‌ جمعی، تعهد و وفاق اجتماعی هرچه بیشتر دانش‌ آموزان بسیجی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این اردو هشتمین دوره اردوهای هجرت است، ادامه داد: برگزاری این اردوها ‌ثمرات بسیار خوبی برای دانش‌آموزان بسیجی دارد.

سرهنگ خیبرشکن افزود: اردوهای طرح "ولایت" به ‌مدت یک هفته برگزار و برنامه زیارت حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)، بازدید از اماکن تاریخی، تشکیل کلاسهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و برپایی نمایشگاه فرهنگی وهنری در جریان این اردوها پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 730490

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