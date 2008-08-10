به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ محمود خیبرشکن عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در محل سپاه انصار المهدی زنجان، هدف ‌از برگزاری اردوهای طرح ولایت را ایجاد روحیه‌ شور و نشاط بین اعضای بسیج، تقویت احساس تعلق‌ خاطر به‌ انقلاب ‌اسلامی، مسئولیت پذیری، تمرین زندگی دسته‌ جمعی، تعهد و وفاق اجتماعی هرچه بیشتر دانش‌ آموزان بسیجی عنوان کرد.

وی با اشاره به اینکه این اردو هشتمین دوره اردوهای هجرت است، ادامه داد: برگزاری این اردوها ‌ثمرات بسیار خوبی برای دانش‌آموزان بسیجی دارد .

سرهنگ خیبرشکن افزود: اردوهای طرح "ولایت" به ‌مدت یک هفته برگزار و برنامه زیارت حرم مطهر حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع)، بازدید از اماکن تاریخی، تشکیل کلاسهای آموزشی، فرهنگی، هنری و ورزشی و برپایی نمایشگاه فرهنگی وهنری در جریان این اردوها پیش‌بینی شده است.