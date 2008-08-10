کارگاه آموزشی مدیران روابط عمومی دستگاه های اقتصادی کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی هدف از برپایی این کارگاه آموزشی آشنایی مدیران روابط عمومی دستگاه های اقتصادی کشور با رویکردهای فضای رسانه ای در دنیای امروز، آشنایی مدیران با تکنیکهای برنامه ریزی ارتباطی استراتژیک برای اقناع و تایید بر افکار عمومی و آشنایی با رویکردها و نظریه های جدید رسانه ای است.

افکار عمومی و شیوه های اقناع آن در دنیای امروز، نظریه های رسانه ای در جلب مشارکت و اقناع افکار عمومی و شیوه ها و تکنیکهای برنامه ریزی ارتباطی استراتژیک برای تاثیر بر افکار عمومی محورهای آموزشی این کارگاه را تشکیل می دهند.

در پایان این کارگاه آموزشی ضمن ارزشیابی اثربخشی دوره، گواهینامه آموزشی به فراگیران اعطا می شود.

دراین کارگاه آموزشی که توسط کمیته آموزشی کمیسیون اقتصادی و زیربنایی شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی برپا می شود، 130 نفر از مدیران سازمانها و وزارتخانه های عضو کمیسیون اقتصادی و زیربنایی شورای هماهنگی روابط عمومی های دستگاه های اجرایی حضور خواهند یافت.

در این کارگاه غلامحسین الهام سخنگوی دولت، جهاندیده دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، محمدعلی رییس کمیسیون اقتصادی و زیربنایی و محمد حسین انصاری فرد رییس کمیته آموزشی کمیسیون اقتصادی و زیربنایی پرسشهای شرکت کنندگان را پاسخ خواهند داد.

