مجهزترین کلینیک قطع عضو خاورمیانه در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر ‏‌، در این کلینیک، مددجویانی که برای نخستین بار به دریافت پروتز اقدام می‌کنند پذیرش می‌شوند، این مرکز شامل واحدهای مشاوره، تیم کارشناسی آمپوتی، شامل پزشک متخصص طب فیزیکی و توانبخشی به عنوان سرپرست تیم، کارشناسان ارتوپدی فنی، کار درمانی، فیزیوتراپی، واحد آموزش و تمرین درمانی، کارگاه‌های ساخت و تعمیر پروتز و کلینیک‌های مشاوره روانشناسی و تغذیه است.

خدمات کلینیک قطع عضو مرکز جامع توانبخشی جمعیت هلال احمر از لحطه تجویز پروتز شروع می‌شود و پس از توانبخشی و تمرین درمانی تا مرحله ترخیص و پیگیری‌های درمانی ادامه می‌یابد.

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