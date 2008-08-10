موضع گیری مقامات المپیک علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ndTV، علیرضایی روزگذشته در چهارچوب رقابت های المپیک 2008 پکن به دلیل بیماری حاضر نشد در ماده 100 متر قورباغه شرکت کند که برگزارکنندگان رقابت ها و رسانه های معتبر جهان علت اصلی شنا نکردن علیرضایی را همگروهی با "تام بیری" از اسرائیل عنوان کرده اند.

ژیسل دیویس، سخنگوی کمیته بین المللی المپیک، به رسانه ها گفت: طبق قوانین بازی جوانمردانه، چنانچه معلوم شود او تعمدا از حضور در رقابت ها خودداری کرده، در این خصوص تصمیمات جدی اتخاذ می شود.

قرار بود علیرضایی در خط یک و نماینده اسراییل در خط هفت شنا کند. "تام بیری" در پایان رقابت های روز گذشته با کسب عنوان چهارمی به کار خود پایان داد.