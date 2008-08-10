تامین بیش از 12 هزار تن بذور محصولات زراعی در بخش کشاورزی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود غلامی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه آب، کشاورزی و منابع طبیعی مازندران با اشاره به ضرورت تهیه بذر سالم، کامل و خالص در افزایش تولید علاوه بر استفاده از دیگر عوامل تولید افزود: بذر یکی از قدیمی ترین کالاهایی است که دائما در حال داد و ستد بوده است.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه آگاهی لازم از اصالت و سلامت و سازگاری آن صورت نگیرد قطعا پیامدهای زیانباری را به لحاظ آفات، بیماریهای گیاهی و علف های هرز به وجود می آورد.

غلامی یادآور شد: با توجه به این حساسیت و بر طبق برنامه ریزی صورت گرفته در سال زراعی جاری مقرر شده است تا بخشی از بذور تولیدی به صورت ضدعفونی شده تحویل کشاورزان استان شود.

وی با اشاره به افزایش بیست درصدی تامین بذر طی سال جاری در مازندران نسبت به سال زراعی گذشته تصریح کرد: میزان بذور تامین شده محصولات زراعی در سال جاری تاکنون هشت هزار و 578 تن بذر گندم، 520 تن جو و 21 هزار و هفتاد تن بذر و دانه های روغنی سویا بوده است.

غلامی عنوان کرد: برای سال جاری برنامه ریزی جهت تامین حدود 225 تن بذر کلزا و 200 تن بذر ذرت و سورگوم، 90 تن پنبه و 520 تن بذر شلتوک برنج تدارک دیده شده تا بر اساس نیاز منطقه ای اعلام شده از سوی سازمان جهاد کشاورزی نسبت به توزیع آن اقدام شود.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران همچنین با اشاره به اهمیت ویژه تهیه بذور استاندارد در افزایش کیفیت و جلوگیری از شکنندگی ناشی از عوامل خسارت زا از کشاورزان خواست بذور مورد نیاز خود را از مراکزی که مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی است تهیه نمایند.