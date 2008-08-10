به گزارش خبرگزاری مهر، این همایش با هدف ساماندهی تبلیغات محیطی با ارائه راهکارهای مناسب اجرایی، ارتقای سطح آگاهی مدیران کانون تبلیغات و همچنین نحوه اجرای طرح های تبلیغی در چارچوب مقررات موجود برپا خواهد شد.

در همایش یاد شده حسین عرب اسدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، علیرضا کریمی مدیرکل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت ارشاد و علی جعفری معاون مشارکت های مردمی اداره ارشاد استان تهران سخنرانی خواهند کرد.

این همایش روز سه شنبه 22 مرداد ساعت 10 در مجتمع فرهنگی هنری رسول مهر تهران (ص) واقع در سعادت آباد برگزار می شود.

در حال حاضر بیش از 1400 کانون آگهی و تبلیغاتی در استان تهران فعال اند.