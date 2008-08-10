کتاب درسی دانش آموزان الکترونیکی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین بهرام محمدیان در دومین روز از بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور افزود: در حال حاضر تیراژ کتابهای درسی کاغذی بالغ بر صد و هشتاد میلیون جلد است که هزینه سرسام ‌آوری دارد و همیشه در تأمین یارانه کاغذ این کتابها دچار مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه امسال کتاب ریاضی سال اول دبیرستان با هدف کاهش افت تحصیلی تغییر کرده است و همراه با یک سی دی نرم افزار ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در حال توسعه محتوای الکترونیکی به عنوان یکی از فناوری‌های نوین هستیم و بخشی از کتابها نیز امسال همراه با سی‌دی عرضه می‌شود و در حال حاضر این کتب درسی بصورت فایلهای پی دی اف در وب سایت موجود است .

معاون وزیر آموزش و پرورش در ادامه به برنامه درس ملی اشاره کرد و گفت: موضوع برنامه درس ملی در دستور کار است که به عنوان تحول آموزشی و پرورشی برای ما مطرح شده و آخر مردادماه جاری سمینار ملی آن برگزار می‌گردد.

محمدیان ارتقای سطح آموزشی درس قرآن در دوره‌ی ابتدایی را از برنامه های این معاونت در سال جدید خواند و اظهار داشت : امسال مدارس کشور به فناوری‌های جدید و آزمایشگاه‌های رایانه‌ای مجهز خواهند شد که باید از آنها استفاده درست و بهینه شود.



