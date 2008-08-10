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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۵۵

محمدیان خبر داد:

کتاب درسی دانش آموزان الکترونیکی می شود

کتاب درسی دانش آموزان الکترونیکی می شود

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی گفت: تولید کتابهای الکترونیکی در کنار کتب کاغذی آغاز شده است که اگر در ارزیابی‌ها جواب مثبت بدهد در سال‌های آتی می‌توانیم تولید کتابهای کاغذی را به نفع کتب الکترونیک کاهش دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین بهرام محمدیان در دومین روز از بیست و پنجمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور افزود: در حال حاضر تیراژ کتابهای درسی کاغذی بالغ بر صد و هشتاد میلیون جلد است که هزینه سرسام ‌آوری دارد و همیشه در تأمین یارانه کاغذ این کتابها دچار مشکل هستیم.

وی با بیان اینکه امسال کتاب ریاضی سال اول دبیرستان با هدف کاهش افت تحصیلی تغییر کرده است و  همراه با یک سی دی  نرم افزار ارائه خواهد شد، تصریح کرد: در حال توسعه محتوای الکترونیکی به عنوان یکی از فناوری‌های نوین هستیم و بخشی از کتابها نیز امسال همراه با سی‌دی عرضه می‌شود و در حال حاضر این کتب درسی بصورت فایلهای پی دی اف در وب سایت موجود است .

معاون وزیر آموزش و پرورش  در ادامه به برنامه درس ملی اشاره کرد و گفت: موضوع برنامه درس ملی  در دستور کار است که به عنوان تحول آموزشی و پرورشی برای ما مطرح شده  و آخر مردادماه جاری سمینار ملی آن برگزار می‌گردد.

محمدیان  ارتقای سطح آموزشی درس قرآن در دوره‌ی ابتدایی را از برنامه های این معاونت در سال جدید خواند و اظهار داشت : امسال مدارس کشور به فناوری‌های جدید و آزمایشگاه‌های رایانه‌ای مجهز خواهند شد که باید از آنها استفاده درست و بهینه شود.  
 

کد مطلب 730499

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