افزایش 150 درصدی بودجه تملک اماکن تاریخی

به گزارش خبرگزاری مهر، اسفندیار رحیم مشایی امروز در نشست خبری در خصوص بحث خرید و تملک ابنیه تاریخی گفت: موضوع خرید ابنیه تاریخی چالش همیشگی سازمان است.

وی ادامه داد: ما در سال گذشته 8 میلیارد تومان برای تملک اماکن تاریخی بودجه در نظر گرفته بودیم که این بودجه در سال جاری 150درصد افزایش داشته و به 20 میلیارد تومان رسیده است.

وی ضمن بیان اینکه 150 درصد رشد برای یک بودجه نشانه یک حرکت خوب و بالنده است گفت: بودجه بر اساس یک پایه و زیرساخت مشخصی تعریف می‌شود که این میزان رشد اگرچه از نظر مدیریتی خوب است ولی کافی نیست .

مشایی ادامه داد: مشکل کمبود بودجه از دست دولت خارج است، زیرا سقف اعتبارات دولت مشخص است و مشکل کمبود بودجه برای همه سازمان ها است.

مشایی گفت: در مجلس شورای اسلامی به زودی فراکسیون علاقه مندان به حوزه میراث فرهنگی آغاز به کار می‌کند که تا به امروز 25 نماینده این طرح را امضاه کرده اند.

مشایی در خصوص ثبت و تعیین حریم محوطه‌ها و آثار تاریخی گفت: در ثبت و تعیین حریم نباید سخت گیر بود و باید ملاحظه تعداد آثار تاریخی ایران را داشته باشیم.

وی بیان کرد: این فکر اشتباهی است که سازمان موظف است همه آثار تاریخی را بخرد. ما نمی‌توانیم همه آثار را بخریم و نمی توانیم همه آنها را رها کنیم. اما حفاظت و مرمت آثار تاریخی را باید در اولویت قرار دهیم.

مشایی در خصوص بودجه عمرانی سازمان در سال 87 توضیح داد: امسال بودجه عمران و مرمت سازمان 50 میلیارد تومان است در حالی که بودجه سازمان در این بخش در سال گذشته 20 میلیارد تومان بوده است.

وی در خصوص تحقیق و تفحص مجلس از سازمان میراث فرهنگی گفت: در سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همه چیز شفاف و روشن است و ما از تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از این سازمان استقبال می‌کنیم .

مشایی در زمینه گردشگری توضیح داد : در دوره مدیریت ما شاهد افزایش گردشگر در ایران بوده‌ایم. به طوری که در سال 86 تعداد گردشگران 2 میلیون و 186 هزار نفر بوده است

وی در خصوص بحث جوایز صادراتی عنوان کرد:جوایز صادراتی برای آژانس‌های مسافرتی که طرح آن در دوره قبل مطرح شده بود در دولت نهم برای نخستین بار عملیاتی و اجرا شد.

وی افزود: اهدا جوایز صادراتی به آژانس‌های مسافرتی سبب تشویق آنها برای جذب تعداد بیشتری گردشگر از سوی این آژانس‌ها می‌شود.

وی در خصوص موانعی که پیش از این در جذب گردشگر خارجی وجود داشت گفت: یکی از موانع مهم ما شکل ویزا بود نه خود ویزا. به این علت که تبلیغات منفی علیه ما زیاد بود و ما در صدور ویزا نیز سخت گیری می‌کردیم لذا در معرض اتهام قرار داشتیم که با صدور ویزای الکترونیک این مشکل تا حدودی حل شده است.

وی افزود : در حال حاضر بزرگترین مانع ورود گردشگر به کشور ما تبلیغات منفی است که علیه ما وجود دارد و هنوز فضای جهانی نسبت به ما توجیه نیست.

مشایی در ادامه از تصویب 720 منطقه نمونه گردشگری در دولت نهم خبر داد و گفت: طرح منطقه نمونه گردشگری مربوط به دولت قبلی است که در آن دوره 7 منطقه نمونه گردشگری تصویب شد اما در دوره جدید 720 منطقه گردشگری به تصویب رسید.

وی با بیان اینکه برای 74 منطقه از این مناطق موافقت اصولی دریافت شده است و برای 350 منطقه دیگر موافقت گرفته می‌شود اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال 87 تعداد مناطق نمونه گردشگری به 1000 منطقه برسد.

مشایی با بیان اینکه مناطق نمونه گردشگری را دولت تصویب می‌کند گفت: تبدیل یک منطقه به منطقه نمونه گردشگری به معنای تبدیل کاربری‌های آن منطقه به کاربری‌های گردشگری است و کسی نمی‌تواند به آن منطقه کاربری دیگری بدهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری ادامه داد: با تصویب این تعداد مناطق نمونه گردشگری این امکان فراهم می‌شود که بودجه‌ای برای این مناطق در نظر گرفته شود تا این مناطق امکان سنجی شود و ظرفیت‌های آن مشخص شود .