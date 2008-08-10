پتانسیل مس بالاتر از این نتایج است / باید از 6 دیدار نخست جان سالم به در ببریم

پرویز مظلومی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی تیمش برابر استقلال اهواز گفت: آبی پوشان اهوازی برابر ما عملکرد خوبی داشتند اما در مقابل شاگردان من در جریان این دیدار برنامه های تاکتیکی را به بهترین شکل پیاده کردند تا در نهایت یک پیروزی ارزشمند رقم خورد.

وی با بیان اینکه حتی زمانیکه مس 10 نفره شد باز هم موقعیت های خوبی را برای گلزنی بدست آورد، ادامه داد: در مجموع از عملکرد بازیکنان مس در این دیدار راضی هستم اما اعتقاد دارم هنوز به آمادگی کامل نرسیده اند. بدون در نظر گرفتن نتیجه این دیدار باید گفت پتانسیل مس بسیار بالاتر از این نتایج است و مطمئنا تا 2، 3 هفته آینده به وضعیت ایده آل دست خواهیم یافت.

سرمربی تیم فوتبال مس کرمان خستگی و سفرهای طولانی این تیم را دلیل اصلی نتیجه نگرفتن در نخستین دیدار لیگ برتر برابر ذوب آهن اصفهان برشمرد و تاکید کرد: به علت مشکلاتی که در سفر اکثر تیم ها بوجود آمده است، 2 - 3 روز زودتر از دیدار با مقاومت سپاسی به شیراز می رویم تا خستگی و مشکلات این چنینی تاثیری در عملکرد بازیکنان تیم مس نداشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در قرعه کشی مسابقات لیگ برتر با بدشانسی بزرگی مواجه شدیم زیرا در 6 هفته نخست 4 دیدار ما در خارج از خانه است. البته دیگر دیدار خانگی ما هم برابر استقلال است که اگر از این 6 دیدار جان سالم به در ببریم و نتایج خوبی کسب کنیم، می توانیم به روند رو به رشد خود تا رسیدن به جایگاه مطلوب در پایان نیم فصل ادامه دهیم.

مظلومی در پایان با بیان اینکه در این مدت با همکاری جوانمرد مسئول تربیت بدنی استان کرمان به تیم مس اجازه داده شده است که یک جلسه از تمرینات خود را در زمین چمن ورزشگاه امام علی (ع) برگزار کند، گفت: متاسفانه هنوز این ورزشگاه به تربیت بدنی استان تحویل داده نشده است اما قول داده اند که از هفته آینده این زمین را به ما تحویل دهند تا مشکلی در این خصوص نداشته باشیم.