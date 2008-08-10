مجوز تشکیل شرکتهای هواپیمایی چارتری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خانلری امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت: به دنبال درخواست حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری ، مجوز تشکیل شرکتهای هواپیمایی چارتری در ایران را صادر کردیم.

وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ خواهد شد، افزود: با همکاری مشترک شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی، شرکتهای هواپیمایی چارتری در ایران تشکیل خواهند شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم.

مشروح گفتگوی خانلری با خبرنگاران متعاقبا منتشر می شود.