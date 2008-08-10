زمستان امسال گاز گلستان قطع نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر از گرگان، رمضانعلی سنگدوینی عصر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: ذخیره سازی سه میلیارد و یکصد میلیون مترمکعبی گاز در فصل تابستان و توسعه پالایشگاه های پارس جنوبی از جمله برنامه ها برای تامین گاز استانهای شمالی ازجمله گلستان است.

وی اظهار داشت: برای مشترکینی که گاز آنها در سال گذشته قطع شده بود هزینه سوخت جایگزین و آبونمان به میزان هشت میلیارد ریال در قبض گاز آنها بازگشت داده و محاسبه شد.

وی تصریح کرد: همچنین یک میلیارد و 700 میلیون ریال نیز برای هزینه گاز استانهای معتدل از جمله گلستان برگشت داده شد.

به گفته سنگدوینی درحال حاضر نگرانی بایت کمبود گاز در استان وجود ندارد و اقدامات لازم اتخاذ شده است.

مدیرعامل شرکت گاز گلستان به ایستگاهها و جایگاه سوخت خودرو در استان اشاره و عنوان کرد: برای احداث این جایگاهها محدودیتی دراستان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: 14 جایگاه سوخت CNG امسال دراین استان به بهره داری می رسد و ساخت 21 جایگاه دیگر نیزآغاز می شود.

سنگدوینی یادآور شد: از 14 جایگاه سوخت که امسال بهره برداری می شود، 9 جایگاه دومنظوره ، سه جایگاه خصوصی و دوجایگاه دولتی است.

