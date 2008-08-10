1900شرکت تعاونی در فارس به ثبت می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، ناصر شریفی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: این شرکتهای تعاونی باید برای 32هزار و 817 نفر فرصت شغلی ایجاد کنند.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این تعاونیها، 30 رشته شغلی و از هر رشته شغلی نیز 30 شرکت تعاونی در استان به ثبت خواهد رسید که البته از بین آنها نیز تعاونیهای الگوی استان فارس انتخاب می شوند.

معاون طرح و برنامه اداره تعاون استان فارس همچنین گفت: طرحهای استخراجی از تفاهم نامه های منعقده با دستگاه های اجرایی کشوری و استانی، ضرورتهای اقتصادی و اقتضایی کشور، سند توسعه بخش تعاونی، مطالعات آمایش سرزمین در استان، دریافت ایده از صاحبان اندیشه و تبدیل آن به طرح و تکثیر در سراسر کشور و شناسایی مدلهای جهانی و بومی سازی اینگونه تعاونیها از جمله زمینه های شناسایی پروژه های تعاونیهای الگو هستند.

شریفی تاکید کرد: بر اساس برنامه وزارت متبوع، مشوقهایی نیز جهت تعاونیهای الگوی استانی در دست پیگیری بوده که مراتب و جزئیات آن نیز متعاقبا اعلام می شود.