ضرورت مقایسه عملکرد احمدی نژاد و سایر کاندیداها برای رسیدن به اجماع

به گزارش خبرنگار خبرنگار پارلمانی مهر، محمدرضا باهنر نایب رئیس دوم در حاشیه برگزاری جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران پارلمانی و در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به خبرنگاری در خصوص مطرح شدن بحث عبور از احمدی نژاد از سوی برخی گروههای اصولگرا اظهار داشت: مقوله انتخابات ریاست جمهوری مقوله مهمی است وطبیعی است که گروه ها و جناح های مختلف در تدارک حضور در این انتخابات موثر هستند.

وی در خصوص وضعیت جبهه اصولگرایی در اجماع بر سرکاندیدای واحد نیز گفت: برای رسیدن به کاندیدای نهایی انتخابات دولت دهم باید تلاش هایی داشته باشیم که نخستین گام همدلی وهمراهی گروه ها و بعد نقد عالمانه از عملکرد دولت نهم است.

باهنر تصریح کرد: باید ببینیم که در دوره آینده آیا ادامه کار و خدمت رئیس جمهور فعلی مطلوب تر است یا فرد دیگری هم هست که همه نقاط مثبت رئیس جمهور فعلی و هم مزیت های دیگری نسبت به او را داشته باشد.

وی افزود: برای رسیدن به این نقطه تلاش های بسیارمی شود و هرگونه انتقادی در درون جناح اصولگرا طبیعی است تا به نتیجه مطلوب برسیم. وی تاکید کرد: صحبت هایی پراکنده برخی دوستان نباید کسانی را خوشحال کند که اصولگرا ها اختلاف دارند و دوستان اصولگرا نباید نگران باشند که دچار مشکلاتی شده اند.

باهنر درادامه افزود : با توجه به مجموعه شناختی که در نظر سنجی ها داریم احساس می کنیم مردم در عین حالی که انتقاداتی به اصولگرایان دارند اما همچنان اعتماد قابل توجهی به این طیف دارند که باید قدر این اعتماد را بدانیم و نقاط ضعف خود را رفع کنیم.

وی اعلام گزینه اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری را زود هنگام دانست. نایب رئیس مجلس در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تمایل برخی نمایندگان برای استیضاح وزرا گفت: تا کنون هیچ استیضاحی را دریافت نکرده ایم و زمانی که به دستمان برسد تلاش می کنیم که با توضیح دادن برخی مسائل استیضاح کنندگان را قانع کنیم اما اگر 10 نفر به درخواست استیضاح اصرار داشته باشند آن را اعلام وصول می کنیم.

باهنر در پاسخ به این سئوال که چرا نمایندگان در آغاز دوره مجلس هشتم سه استیضاح وزرای آموزش و پرورش، ارتباطات و بازرگانی را دنبال می کنند، گفت: در هر صورت برای اینکه حقوق عامه مردم و نمایندگان تضمین شود هر 10 نماینده می توانند یک وزیر را استیضاح کنند هیچ وزیری هم نیست که در هر دولت حداقل 10 نفر مخالف نداشته باشد پس بالقوه هر وزیری در معرض استیضاح است.

وی ادامه داد: اوایل دوره مجلس هر نماینده قضاوتی در مورد وزرای مختلف دارند که طبیعی است به یک درخواست استیضاح تبدیل شود اما در مذاکرات و لابی ها احساس نکرده ام که اکثریت نمایندگان به دنبال استیضاح وزرا باشند.

باهنر در خصوص انتشار اخباری در مورد مدرک تحصیلی کردان وزیر کشور گفت: رای اعتماد به وزیران همچون یک زلزله هم پیش لرزه دارد و هم پس لرزه. آن بخشی که مربوط به مجلس بود تمام شده است و کردان از مجلس رای اعتماد گرفته است.به گفته وی ادامه چنین مباحثی نه به مصلحت نظام است و نه به مصلحت دولت و مجلس.

باهنربحث های سایت های خبری را درباره مدرک کردان بلاموضوع خواند و گفت: مجلس این وظیفه را ندارد که برود و تحقیق و تفحص کند که کدام خبر یا جمله درست است یا نه، این در شان مجلس نیست چون مجلس رای اعتمادش را به وزیر داده است و وزیر هم باید قدرتمند کار خود را دنبال کند و اگر مجلس احساس کند که عملکرد وزیر ضعیف است می تواند از ابزارهای خود برای نظارت استفاده کند.

باهنر تصریح کرد: استیضاح به هر دلیلی می تواند انجام شود علی کردان هم در صحن 70-60 رای مخالف داشت که 10 نفر از آنها می توانند طرح استیضاح وزیر کشور را مطرح کنند اما این به آن معنی نیست که مجلس از 170-160 رایی که به وزیر داده برگردد و بعد از یک مدت کوتاهی مثل یک ماه بخواهد وزیر را استیضاح کند.