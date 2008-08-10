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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۳

مهدی نژاد خبر داد:

رشد110 درصدی صادرات کالاهای صنعتی مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنایع و معادن مازندران گفت: صادرات کالاهای صنعتی کارخانجات عمده استان در سه ماهه نخست امسال 110 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه صنعت و معدن استان در استانداری افزود: در این مدت بیش از 20 میلیون دلار کالاهای تولید شده توسط  واحدهای صنعتی استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی خاطرنشان کرد: این میزان صادرات نسبت به سه ماهه مشابه سال گذشته از رشد 110 درصدی برخوردار بوده است.

به گفته مهدی نژاد، انواع چراغهای روشنایی، سفال پوشش بام، موکت و فرش کفی خودرو، روغن نباتی، انواع کاغذ، فرآورده های لبنی، انواع نوشابه های گازدار، آبمیوه، کیسه های پروپیلین و.. عمده محصولات صادراتی کارخانجات عمده صنعتی استان در سه ماهه گذشته بوده است.

وی یادآور شد: این محصولات و کالاها به کشورهای آسیای مرکزی، امارات، اروپا، عراق و.. صادر  شدند.

کد مطلب 730515

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