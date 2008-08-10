به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از دانش آموزان و مربیان کالج ایرانی- بوسنیایی پیش از ظهر امروز در مجلس شورای اسلامی با غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شوررای اسلامی دیدار و گفتگو کردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در بخشی از سخنانش دراین جمع با اشاره به اشتراکات دینی، فرهنگی و تاریخی دو ملت و دو کشور ایران و بوسنی هرزگوین گفت: مردم ایران همیشه و درهمه حال با ملت بوسنی و هرزگوین احساس همدردی و برادری دارند.

نماینده مردم تهران همچنین ضمن گرامیداشت یاد وخاطره دهها هزارشهدای بوسنی و هرزگوین تصریح کرد: همانطوری که 15سال پیش برادران و خواهران بوسنیایی دریک جنگ نظامی ازحریم کشورشان دفاع کردند الان وظیفه شما نونهالان و جوانان بوسنیایی است همگام با آن شهدای عالی مقام در یک جهاد بزرگ فرهنگی شرکت کنید.