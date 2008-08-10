کشف یک تن تریاک در حاجی آباد هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین سالاری صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با همکاری نهاد اطلاعاتی و امنیتی استان و در پی درگیری مسلحانه سربازان گمنام آقا امام زمان (عج) با سوداگران مرگ، این نیروها موفق به کشف یک تن تریاک شدند.

وی گفت: این میزان مواد مخدر در حوالی منطقه گوشای بخش احمدی شهرستان حاجی آباد کشف شد و قاچاقچیان با به جا گذاشتن یک دستگاه وانت و برخی از ادوات خود از منطقه متواری شدند.

منطقه گوشا در 200 کیلومتری شهرستان بافت کرمان و 130 کیلومتری شرق شهر حاجی آباد واقع شده است.