برق اماکن تجاری پر مصرف فارس قطع می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جلیل کیانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: طی توافقهای انجام شده و در راستای تحقق دستور العمل معاون اول رئیس جمهور از این پس گشتهای بازرسی به اماکن تجاری سرکشی کرده و با استناد به این دستورالعمل به واحد های استفاده کننده از لامپهای پرمصرف تذکر داده می شود.

وی عنوان کرد: 24ساعت پس از اولین اخطار و در صورتی که لامپهای کم مصرف جایگزین نشده باشد برق واحد متخلف قطع می شود.

معاون طرح و برنامه شرکت تویع برق استان فارس با بیان اینکه علت قطع برق واحدهای متخلف نیز با نصب پلاکاردهایی بر سردر اماکن یاد شده به اطلاع مردم رسانیده می شود، اضافه کرد: این اقدام در تمام شهرستان توسط ادارت برق با همکاری ادارات بازرگانی و مجامع امور صنفی اجرایی خواهد شد.

کیانی خاطرنشان کرد: در پایان هر هفته تمام ادارات برق موظف به جمع آوری گزارش اکیپهای بازرسی، جمع بندی آن و ارسال به ستاد مرکزی هستند.

به گفته وی کار اطلاع رسانی به کسبه و تجار در این خصوص آغاز شده و همچنان ادامه دارد.