مجوز تشکیل شرکتهای هواپیمایی چارتری صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین خانلری امروز در یک نشست مطبوعاتی گفت: به منظور اجرای اصل 44 قانون اساسی، مقدمات حضور بخش خصوصی در تشکیل شرکتهای هواپیمایی چارتری فراهم شده است.

وی با بیان اینکه این مصوبه به زودی به شرکتهای هواپیمایی ابلاغ خواهد شد، افزود: با همکاری مشترک شرکتهای هواپیمایی داخلی و خارجی، شرکتهای هواپیمایی چارتری در ایران تشکیل خواهند شد.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: هدف از راه اندازی این شرکتها افزایش تعداد صندلی پروازی، کاهش تاخیر و افزایش خدمات دهی به مسافران با قیمتهای داخلی است.

وی ادامه داد: در هفته گذشته هشتاد وپنجمین موافقتنامه حمل و نقل هوایی کشور به امضا رسید که مطابق آن، انجام 16 پرواز در هفته به پایتخت و دو شهر فلیپین مد نظر قرار گرفت و شرکت هواپیمایی ایران ایر و ماهان ایر از سوی ایران برای انجام این پروازها اعلام آمادگی کردند.

خانلری ابراز داشت: موافقتنامه یادداشت تفاهم برای انجام پرواز به شهرهای نجف، بصره، بغداد و کاظمین بین سازمان هواپیمایی کشور ایران و عراق منعقد و زمینه انجام پرواز به این شهرها فراهم شده است اما نحوه هماهنگی اعزام زائران از کشور ایران با مسوولیت و هماهنگی سازمان حج و زیارت انجام خواهد شد.

وی با بیان این که در بحث تعمیر و نگهداری هواپیما منتظر غربی ها نمی مانیم، خاطر نشان کرد: یک شرکت داخلی اقدام به انجام تعمیر و نگهداری هواپیماهای داخلی کرده و توان تعمیر هواپیماهای واید بادی از خانواده ایرباس و بوئینگ را دارا است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ابراز داشت: در حال حاضر 140 فروند هواپیما در ناوگان هوایی کشور وجود دارد که 121 فرود آن ملکی و 19 فروند آن استیجاری می باشد، ضمن اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 17 فروند هواپیما به ناوگان هوایی کشور افزوده می شود.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری همچنین اعلام کرد: در حال حاضر برنامه ای برای افزایش قیمت بلیت هواپیما نداریم.