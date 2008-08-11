پرنده سیم خاردار، ماه جدید و ...

"ماه جدید". گوتای، چین. یک مرد همراه شتر خود در خورشیدگرفتگی دیده می‌شود. الی سانگ ـ رویترز







"خسته از انتظار". کابل، افغانستان. پسر سیب‌فروش افغانی در انتظار مشتری است. عدنان عبیدی ـ رویترز







"بازی با سیل". لوئیزیانا، آمریکا. کودک پنجساله مقابل خانه خود در آب جاری از سیل شنا می‌کند. مت استامی ـ هورنا کوریه







"بدبیاری". تگزاس، آمریکا. مردی که قصد سرقت از یک گورستان زباله را داشت زیر یک سطل آشغال گیر افتاده است. دفتر کلانتر دیلن کانتی ـ مورنینگ نیوز ـ اسوشیتدپرس







"پرنده سیم خاردار". اورگون، آمریکا. یک مرغ مگس روی حصار اطراف یک علفزار نشسته است. رابین لوزناک ـ نیوز ریویو







"رفت و آمد در آب". آمریتسار، هند. مردم شهر در حالی که سیل خیابان‌ها را فراگرفته در رفت و آمدند. ناریندر نانو ـ خبرگزاری فرانسه ـ گتی ایمیجز







"جدا‌افتاده". باسانتی، هند. یک پسربچه برای صید میگو تور را درون رود مالتا می‌اندازد. پیال آدیکاری ـ EPA