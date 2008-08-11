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۲۱ مرداد ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

هفته‌ گذشته از نگاه دوربین ـ2/

پرنده سیم خاردار، ماه جدید و ...

پرنده سیم خاردار، ماه جدید و ...

وقوع سیل در هند، بدبیاری دزد آمریکایی و ... از جمله تصاویر دیدنی هفته منتهی به 21 مردادماه هستند.

"ماه جدید". گوتای، چین. یک مرد همراه شتر خود در خورشیدگرفتگی دیده می‌شود. الی سانگ ـ رویترز



"خسته از انتظار". کابل، افغانستان. پسر سیب‌فروش افغانی در انتظار مشتری است. عدنان عبیدی ـ رویترز



"بازی با سیل". لوئیزیانا، آمریکا. کودک پنجساله مقابل خانه خود در آب جاری از سیل شنا می‌کند. مت استامی ـ هورنا کوریه



"بدبیاری". تگزاس، آمریکا. مردی که قصد سرقت از یک گورستان زباله را داشت زیر یک سطل آشغال گیر افتاده است. دفتر کلانتر دیلن کانتی ـ مورنینگ نیوز ـ اسوشیتدپرس



"پرنده سیم خاردار". اورگون، آمریکا. یک مرغ مگس روی حصار اطراف یک علفزار نشسته است. رابین لوزناک ـ نیوز ریویو



"رفت و آمد در آب". آمریتسار، هند. مردم شهر در حالی که سیل خیابان‌ها را فراگرفته در رفت و آمدند. ناریندر نانو ـ خبرگزاری فرانسه ـ گتی ایمیجز



"جدا‌افتاده". باسانتی، هند. یک پسربچه برای صید میگو تور را درون رود مالتا می‌اندازد. پیال آدیکاری ـ EPA

کد مطلب 730531

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