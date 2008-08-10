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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۳۶

"همخانه" فرید میهمان حوزه هنری استان تهران می‌شود

"همخانه" فرید میهمان حوزه هنری استان تهران می‌شود

فیلم سینمایی "همخانه" به کارگردانی مهرداد فرید دوشنبه 21 مرداد میهمان دور دوم نشست‌های نقد اول در حوزه هنری استان تهران می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین فیلم سینمایی فرید ساعت 16 فردا به نمایش درمی‌آید و بعد از نمایش آن غلامعباس فاضلی منتقد به نقد و بررسی فیلم می‌پردازد و سپس جلسه پرسش و پاسخ با حضور کارگردان دایر خواهد بود.

"همخانه" روایتگر دردسرهای دانشجویی شهرستانی است که به خاطر نمره نیاوردن در یک درس ناچار است یک ترم دیگر در تهران بماند. اما او که تاکنون برای اقامت در تهران با چند دانشجو هم‌اتاق بوده، مجبور است به فکر جایی دیگر برای اقامت باشد.

اکبر عبدی، بیتا سحرخیز، علیرضا اشکان، مریم بوبانی، بهنوش بختیاری، شهرزاد کمالزاده، علی مردانه، بابک بادکوبه، سمیه لرستانی و مهدی جمشیدی از بازیگران فیلم هستند. فرید پیش از این "آرامش در میان مردگان" را ساخته بود.

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و حضور در نشست‌های نقد اول می‌توانند به حوزه هنری استان تهران در خیابان شهید احمد قصیر، خیابان دوازدهم،‌ شماره 28 مراجعه کنند یا با شماره‌های 3-88736391 تماس بگیرند.

کد مطلب 730533

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