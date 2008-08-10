3500 میلیارد ریال خسارات ناشی از خشکسالی شهرستان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان فرماندار اصفهان بعد از ظهر امروز در جلسه کمیته بحران آب و خشکسالی شهرستان اصفهان با بیان این مطلب عملکرد دستگاه های مسئول برنامه ریزی برای مهار خشکسالی و مدیریت بحران آب را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: با برنامه ریزیهای مناسب، ساماندهی و مدیریت صحیح کم آبی، شاهد پیشگیری از بروز بسیاری از خسارتها بوده ایم.

مظفر حاجیان یکی از راهکارهای برون رفت از بروز خسارت به افراد را ساماندهی و مدیریت صندوق خسارت بیمه برشمرد و ادامه داد: با پیگیری این موضوعات می توان بخش وسیعی از نگرانیها را برطرف کرد.

حاجیان همچنین از کشاورزان اصفهانی خواست ضمن فراگیری آموزشهای لازم در راستای استفاده بهینه از آب کشاورزی از کشت محصولات پر آب خودداری کنند.

فرماندار اصفهان در بخش پایانی سخنان خود ضمن تاکید بر توزیع عادلانه آب شرب در شهرستان اصفهان افزود: توزیع آب در سطح شهرستان اصفهان باید بر اساس تراکم جمیت و یکسان در میان تمام مشترکین توزیع شود.