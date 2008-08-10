101 هزار کارمند و بازنشسته مازنی سفر کارت ملی دریافت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا شیدفر عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری سازمان گردشگری استان در ساری افزود: نیمی از دریافت کنندگان سفرکارت دستگاههای اجرایی را بازنشستگان استان تشکیل می دهند.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون دستگاههای خودپرداز سفر کارت در 25 واحد پذیرایی بین راهی نصب شده است.

معاون گردشگری مازندران با اشاره به اینکه هم اکنون 13 دفتر خدمات مسافرتی جهانگردی به سامانه سفر کارت متصل شدند، تصریح کرد: با مکاتبات صورت گرفته با ادارات کل تربیت بدنی و پایانه ها به زودی پایانه های خودپرداز سفر کارت در میادین ورزشی و پایانه های مسافربری استان نصب خواهد شد.

شیدفر با بیان اینکه هم اکنون سه میلیون سفر کارت در کشور صادر شده است خواستار نصب سریع این سامانه در اقصی نقاط استان گردشگر پذیر استان شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به صدور مجوز برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم راهها برای سرمایه گذاری خاطر نشان کرد: 200 تقاضای جدید برای ایجاد تاسیسات گردشگری در حریم راهها منتظر رفع ابهامات و مشکلات از سوی اداره کل پایانه ها است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در سخنانی با اشاره به کسب رتبه اول این یگان طی سال گذشته در کشفیات اشیاء تاریخی در کشور افزود: طی سه سال گذشته 150 هزار بازدید از اماکن میراثی و تاریخی استان به عمل آمد و از تخریب دو هزار و سیصد اثر تاریخی جلوگیری شد.

سرهنگ نعمت قاسمی افزود: در این مدت 75 باند حفاران غیرمجاز و خرید و فروش اشیاء تاریخی متلاشی و 316 نفر در این جریان دستگیر شدند.

به گفته وی، 28 دستگاه فلزیاب، ردیاب و تعدادی اشیاء تاریخی در سه سال گذشته توسط ماموران این نهاد کشف و ضبط شد.