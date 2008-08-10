به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد فیلمهای کوتاه "زشتترین فرشته دنیا"، "کافه"، "در میان دایره"، "تنگ خالی ماهی" و "دریای نور" آثار برگزیده خادمالرضا است که ساعت 17 فردا دوشنبه 21 مرداد در سینما حقیقت به نمایش عمومی درمیآید و جلسه نقد و بررسی آنها با حضور کارگردان برگزار میشود.
علاقمندان برای تماشای این فیلمها و حضور در جلسه نقد و بررسی آن میتوانند ساعت 17 فردا به نشانی خیابان سهروردی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، سالن سینما حقیقت مراجعه کنند.
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