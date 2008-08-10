دبیرخانه همایش ثقلین و مهندسی فرهنگی در شیراز افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حجت الاسلام محسن اسماعیل پور ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: همایش ثقلین و مهندسی فرهنگی مقارن اسفند ماه امسال همزمان با هفته وحدت در شیراز برگزار خواهد شد.

وی هدف از برگزاری این همایش را آگاه سازی و فعال کردن نخبگان جامعه و آموزش جوانان و متولیان امور فرهنگی کشور و ارائه راهکارهای مدیریت صحیح فعالیتهای فرهنگی اعلام کرد.

رئیس سازمان ملی جوانان استان فارس عنوان کرد: در این همایش که با شرکت نخبگان و مسئولان امور فرهنگی کشور و استان برپا خواهد شد مهندسی امور فرهنگی جامعه شامل طراحی، نوسازی و بازسازی سیستم فرهنگی کشور بحث و بررسی می شود.

حجت الاسلام اسماعیل پور محورهای مهندسی فرهنگی را مبتنی بر سه اصل قرآن کریم، عترت و سنتهای بومی کهن ایران باستان دانست و از مهندسی فرهنگی به عنوان حلقه اتصال بین متولیان اجرایی بخش فرهنگ و مسئولان برنامه ریز یاد کرد.

وی اظهار داشت: با هدف تولید محتوا برای متولیان اجرایی موسسات فرهنگی برای برپایی مطلوب همایش ملی ثقلین و مهندسی فرهنگی دبیرخانه همایش در شیراز راه اندازی شد.

مدیر سازمان ملی جوانان استان فارس بیان کرد: دبیرخانه این همایش در 14عنوان و 50رشته تا آبان ماه سال جاری آماده دریافت مقالات است.

وی متذکر شد: به زودی در مورد جزئیات همایش و موضوعات آن اطلاع رسانی های لازم انجام می شود.