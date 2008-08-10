تبیین فرهنگ ایثارگری در دفاع مقدس از آرمانهای متعالی انقلاب است

به گرارش خبر نگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام عباس مقدسیان عصر امروز در اولین یادواره امیران و پنج هزار و 245 شهید لشگر 77 پیروز خراسان در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی افزود: تبیین هر چه بهتر فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس نیازمند توجه مسئولان و آحاد مختلف مردم است.

وی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان از ابزار مختلف برای تهاجم فرهنگی علیه انقلاب و آرمانهای ارزشمند آن کوتاهی نمی‌کنند، ما باید با تلاش در این راستا به وظیفه انسانی و انقلابی خود عمل کنیم.

مسئول ارشد عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی افزود: با توجه به نقش زیاد ارتش در پیروزی انقلاب و مجاهدتهای نیروهای مسلح برگزاری این یادواره ها در پیشبرد اهداف دفاع مقدس موثر است .

وی افزود: طی یک سال گذشته یادواره شهدای ارتش در هفت شهرستان استانهای خراسان و یادواره یک روزه امیران و پنج هزار و ‪ ۲۴۵‬شهید ارتش در این مناطق ‪ ۲۰‬مرداد ماه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکوه خاصی برپا شد.

مقدسیان افزود: یگانهای ارتش و لشگر ‪ ۷۷‬ثامن الائمه (ع) خراسان در حد توان تلاش می‌کنند با برگزاری یادواره‌های شهدای ارتش در استانهای خراسان گامهای مهمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بردارند.



