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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۸:۳۴

تبیین فرهنگ ایثارگری در دفاع مقدس از آرمانهای متعالی انقلاب است

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول ارشد عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی گفت: تبیین فرهنگ ایثارگری و جان فشانی‌های شهداء و ایثارگران در دفاع مقدس و در راه پاسداری از آرمانهای متعالی انقلاب از ضروریات مهم جامعه اسلامی ماست.

به گرارش خبر نگار مهر در مشهد، حجت‌الاسلام عباس مقدسیان عصر امروز در اولین یادواره امیران و پنج هزار و 245 شهید لشگر 77 پیروز خراسان در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی  افزود: تبیین هر چه بهتر فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس نیازمند توجه مسئولان و آحاد مختلف مردم است.

وی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان از ابزار مختلف برای تهاجم فرهنگی علیه انقلاب و آرمانهای ارزشمند آن کوتاهی نمی‌کنند، ما باید با تلاش در این راستا به وظیفه انسانی و انقلابی خود عمل کنیم.

مسئول ارشد عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی افزود: با توجه به نقش زیاد ارتش در پیروزی انقلاب و مجاهدتهای نیروهای مسلح برگزاری این یادواره ها در پیشبرد اهداف دفاع مقدس موثر است .

وی افزود: طی یک سال گذشته یادواره شهدای ارتش در هفت شهرستان استانهای خراسان و یادواره یک روزه امیران و پنج هزار و ‪ ۲۴۵‬شهید ارتش در این مناطق ‪ ۲۰‬مرداد ماه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکوه خاصی برپا شد.

مقدسیان افزود: یگانهای ارتش و لشگر ‪ ۷۷‬ثامن الائمه (ع) خراسان در حد توان تلاش می‌کنند با برگزاری یادواره‌های شهدای ارتش در استانهای خراسان گامهای مهمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بردارند.


 

کد مطلب 730540

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