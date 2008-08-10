تبیین فرهنگ ایثارگری در دفاع مقدس از آرمانهای متعالی انقلاب است

به گرارش خبر نگار مهر در مشهد، حجتالاسلام عباس مقدسیان عصر امروز در اولین یادواره امیران و پنج هزار و 245 شهید لشگر 77 پیروز خراسان در تالار قدس کتابخانه مرکزی حرم مطهر رضوی افزود: تبیین هر چه بهتر فرهنگ ایثار و شهادت و دستاوردهای دفاع مقدس نیازمند توجه مسئولان و آحاد مختلف مردم است.
وی اظهار داشت: در شرایطی که دشمنان از ابزار مختلف برای تهاجم فرهنگی علیه انقلاب و آرمانهای ارزشمند آن کوتاهی نمیکنند، ما باید با تلاش در این راستا به وظیفه انسانی و انقلابی خود عمل کنیم.
مسئول ارشد عقیدتی سیاسی یگانهای ارتش در استانهای خراسان رضوی، شمالی و جنوبی افزود: با توجه به نقش زیاد ارتش در پیروزی انقلاب و مجاهدتهای نیروهای مسلح برگزاری این یادواره ها در پیشبرد اهداف دفاع مقدس موثر است .
وی افزود: طی یک سال گذشته یادواره شهدای ارتش در هفت شهرستان استانهای خراسان و یادواره یک روزه امیران و پنج هزار و ۲۴۵شهید ارتش در این مناطق ۲۰مرداد ماه با حضور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با شکوه خاصی برپا شد.
مقدسیان افزود: یگانهای ارتش و لشگر ۷۷ثامن الائمه (ع) خراسان در حد توان تلاش میکنند با برگزاری یادوارههای شهدای ارتش در استانهای خراسان گامهای مهمی برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بردارند.
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