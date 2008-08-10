ویژه برنامه های هفته جوان در هرمزگان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، ابوالقاسم جراره عصر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در ویژه برنامه گرامیداشت هفته جوان در قالب مراسمی 33 جوان برتر هرمزگان در مجموع فعالیتهای دینی، علمی و فرهنگی ویژه تشکلهای غیردولتی معرفی و مورد تقدیر قرار می گیرند.

وی گفت: در این هفته خانه شهریاران جوان شهرداری بندرعباس که جهت ساماندهی و همراهی در اجرای برنامه های تشکلهای غیردولتی با مدیریت سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری ایجاد شده نیز در محل چهارراه رسالت مورد بهره برداری قرار می گیرد تا این مکان به عنوان جایگاهی به منظور ساماندهی و فعالیت این تشکلها مورد بهره برداری قرار گیرد.

جراره اظهار داشت: مراسم بزرگ پیاده روی خانواده با محوریت جوان و خانواده از پارک دباغیان شهر بندرعباس تا آستان مبارک امامزاده سید مظفر شهر بندرعباس در عصر روز جمعه آتی به اجرا در می آید که در قالب آن ضمن حضور خانواده ها و جوانان آنها در این مراسم که همزمان با نیمه شعبان نیز هست 313 هدیه از جمله یک دستگاه پراید با همکاری اداره کل تربیت بدنی قرعه کشی و به مردم اهدا شود.

رئیس سازمان ملی جوان استان هرمزگان ادامه داد: بیش از دو هزار جلد کتاب در موضوعات متعدد و متنوع در میان جوانان و تشکلهای غیردولتی بندرعباس با موضوعات جوانان و انتظار و جوانان و سیره نبوی و مباحث مربوط به ازدواج و آینده توزیع می شود.