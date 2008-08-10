درس سپاه به متجاوزین به این آب و خاک به یادماندنی خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردارعلی دانشمند ظهر امروز در نشست آغاز دوره طرح ولایت بیش از 400 تن از فرهنگیان هرمزگان اظهار داشت: توان موشکی و بازدارنده سپاه پاسداران در منطقه به اندازه ای است که در پس حضور چندین ساله نیروهای بیگانه در منطقه قدرت هر گونه تحرک و عکس العملی را از آنها گرفته و با آمادگی همه جانبه قادر است دستان هر متجاوزی را در انجام هر گونه تحرک سوئی قطع کند.

وی به ویژگیهای دفاعی کشورمان در انجام مراحل متعدد رزمایش پیامبر (ص) اشاره کرد و گفت: موشکهای زمین به دریای ساخته شده توسط متخصصان سپاه پاسداران انقلاب در بردهای 125 و 170 کیلومتر و گونه های بالستیک با بردهای بیشتر در انواع متعدد تنها پاره ای از توان موشکی سپاه را به منصه ظهور گذاشت.

سردار دانشمند، دشمنان را عاجز از برآورد دقیق توان دفاعی کشورمان عنوان کرد و گفت: سرمایه بزرگ سپاه در مواجه با دشمنان، مردمی بودن و گسترش فرهنگ جهاد و شهادت در درون این نیروهاست که به واقع نیروی اساسی است که دشمن همواره از آن واهمه داشته و نتوانسته ماهیت دقیق پاسخ کشورمان را به هر تجاوز مورد ارزیابی دقیق قرار دهد.

جانشین فرماندهی سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان که چندی پیش با ادغام یگانهای مقاومت و زمینی سپاه هرمزگان تشکیل شد، ادامه داد: مرز گسترده دریایی کشورمان موجب یک برتری منطقه ای شده و البته توان نظامی سپاه هرگز تهدیدی برای کشورهای منطقه و صلح نخواهد بود بلکه ابزاری بازدارنده جهت دفاع از کیان و عزت انقلاب اسلامی ایران است.

وی توسعه سلاح ایمان در جامعه به خصوص قشر بسیجی را از جمله اولویتهای اساسی و مورد نیاز جامعه بر شمرد و گفت: دشمن در صدد تخریب پایه های معنوی و ایمانی جامعه ایرانی است و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نیست تا بتواند با فاصله انداختن در صفوف ملت آگاه ایران موجب تفرقه و اختلاف افکنی در جامعه شود که به خواست خداوند و در سایه رهبریهای هوشمندانه رهبر فرزانه انقلاب هرگز به این مهم دست نخواهد یافت.

دانشمند به برگزاری طرحهای متعدد ولایت در استان هرمزگان اشاره کرد و گفت: جامعه فرهنگی هرمزگان به واسطه تاثیر گذاری بر قشر جوان به عنوان یکی از حوزه های اجرا و برگزاری طرح ولایت در نظر گرفته شده که در این دوره بیش از 400 تن از فرهنگیان استان در آن آموزشهای عقیدتی و سیاسی می بیند.