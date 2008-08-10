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۲۰ مرداد ۱۳۸۷، ۱۷:۱۱

مدیر شرکت توزیع برق گیلان:

مصرف برق در استان گیلان 11 درصد کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: جمشید طالبی گفت: بارندگی 48 ساعت اخیر و کاهش دما موجب شد مصرف برق در استان گیلان 11درصد کاهش یابد.

طالبی، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان گیلان یکشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت، اعلام کرد: خاموشی 50 مگاوات ساعتی برق در چهارشنبه گذشته در پنجشنبه به 57 مگاوات ساعت برق رسیده که روز جمعه به دلیل بارندگی و خنک شدن هوا و کاهش مصرف به هیچ وجه خاموشی نوبتی در سطح استان اعمال نشده است.

وی گفت: در روز گذشته نیز فقط حدود 20 مگاوات ساعت خاموشی در بازده زمانی 12 و 10 دقیقه تا 13 و 34 بوده است.

طالبی بیان داشت: طبق بررسیها، شب گذشته بار مصرفی استان در ساعت اوج مصرف 657 مگاوات ساعت برق بوده که نسبت به شب قبل 5/740 مگاوات ساعت حدود 11 درصد کاهش مصرف انرژی داشتیم.

این مقام مسئول همچنین ادامه داد: جمعه شب نسبت به پنجشنبه شب 13 درصد کاهش مصرف برق داشتیم که خوشبختانه در 48 ساعت گذشته خاموشی نوبتی یا اعمال نشد یا در حد بسیار ناچیز یا در حد بازه زمانی کوتاهی اعمال شد.

کد مطلب 730551

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