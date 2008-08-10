به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی موزه اعلام کرد این برنامه به نمایش و نقد دو فیلم از ساختههای این هنرمند "با خدا حرف میزنم" محصول مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و "سفر در امتداد سرزمین کهن" درباره مستندساز برجسته ایرانی منوچهر طیاب محصول سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اختصاص دارد.
"با خدا حرف میزنم" جانبازان یک آسایشگاه را تصویر میکند و جایزه بهترین مستند جشنواره آفتاب یزد، جایزه بزرگ جشنواره فیلم کوتاه، جایزه بهترین مستند جشنواره کیش، جایزه تصویربرداری و جایزه دوم مستند جشنواره رشد را برده و در جشنواره مونترال تحسین شده است. "سفر در امتداد سرزمین کهن" هم نامزد بهترین کارگردانی مستند از دوره 25 جشنواره فیلم فجر بود.
بهرامیمقدم از سال 1364 به صورت جدی فیلمسازی را با ساخت فیلمهای هشت میلیمتری آغاز کرد و تاکنون 15 فیلم تولید کرده که اغلب آنها در جشنوارههای مختلف برگزیده شدهاند. وی اکنون دو فیلم دیگر نیز در حال ساخت دارد.
نشست نمایش و نقد فیلمهای این هنرمند ساعت 18 روز سهشنبه 22 مردادماه در سرسرای نور موزه هنرهای دینی امام علی (ع) برگزار میشود.
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