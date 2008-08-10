به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از متن نامه تشکرآمیز "مارک اسکینر"، رئیس فدراسیون جهانی هموفیلی آمده است: آقای محمود احمدی‌نژاد، رئیس ‌جمهوری اسلامی ایران، از طرف جامعه جهانی هموفیلی مراتب تشکر خود را برای مدیریت و تعهد جناب عالی در ارائه حمایتهای درمانی افراد هموفیل افغانی که از کشور خود آواره شده و هم اکنون در ایران زندگی می‌ کنند، اعلام می‌کنم.

فدراسیون جهانی هموفیلی سازمانی بین‌ المللی و غیرانتفاعی است که 113 کشور عضو دارد و رسما توسط سازمان بهداشت جهانی شناخته شده است. هدف اصلی این سازمان ارتقای مراقبت و درمان بیماران هموفیلی در جهان بوده و 45 سال سابقه فعالیت دارد.

فدراسیون جهانی هموفیلی رابطه بسیار نزدیکی با کانون هموفیلی ایران برای ارتقاء وضعیت درمانی بیماران هموفیلی در منطقه خاورمیانه دارد. لذا، به عنوان قسمتی از این همکاری انتظار داریم تهران محل برگزاری سمینار منطقه ‌ای ما در سال 2009 باشد.