سه هزار و 815 نکایی با 110 تماس گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در نکاء، سرهنگ حسین محمدی عصر یکشنبه در نشستی خبری همچنین از کشف و جمع آوری 20دستگاه ماهواره، 10 لیتر مشروبات الکلی و هزار و 792 حلقه سی دی مجاز چهارماهه اخیر در این شهرستان خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: هزار و 58 دستگاه موتورسیکلت خاطی در این مدت توقیف شد.

فرمانده انتظامی نکاء افزود: متاسفانه فرهنگ استفاده از کلاه ایمنی، نصب پلاک و رعایت قوانین و امنیت برای راکبان موتور در شهرستان نهادینه نشده و سبب بروز خطراتی برای این قشر خام جامعه می شود.

محمدی با بیان اینکه پیشگیری از وقوع جرم اولویت اساسی نیرو طی سال جاری در شهرستان همگام با استان است، تصریح کرد: امیدواریم با تعامل منطقی بین نیروی انتظامی، مردم و مسئولان ضریب امنیتی در شهرستان را افزایش دهیم.

این مسئول انتظامی نیز از کشف 15 کیلوگرم مواد مخدر چهار ماهه نخست امسال در شهرستان خبر داد و افزود: خوشبختانه نکا جزء شهرهای حادثه خیز استان نیست و معضلات اجتماعی آن جامعه را متاثر نمی سازد.

وی در پایان از خبرنگاران به عنوان واقف بر افکار عمومی یاد کرد و گفت: عملکردهای دولت و مسئولان باید توسط خبرنگاران با نگاه مثبت به چالش کشانده شود.