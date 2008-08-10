25 کمیته برنامه های سی امین سال پیروزی انقلاب را در گیلان تدوین می کند

به گزارش خبرنگار مهر در تالش ، حجت الاسلام مجتبی اشجری عصر یکشنبه در همایش منطقه ای ستادهای دهه فجر شهرستانهای غرب گیلان در تالش، افزود: امسال ویژه برنامه های سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی با دو محور تبلیغ و تبیین برگزار خواهد شد.

وی گفت: برای جمع آوری پیشنهادات و تدوین برنامه های سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی 25 کمیته تخصصی در استان تشکیل شده است.

حجت الاسلام اشجری همچنین از برگزاری همایش بزرگ نوآوران انقلاب اسلامی در گیلان خبر داد و افزود: تشکیل ستادهای مردمی در محلات، جمع آوری خاطرات ناگفته، اسناد شکل گیری و پیروزی انقلاب و برگزاری 30 برنامه ویژه هنری فرهنگی در هر شهرستان از مصوبات این کمیته ها است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان نیز در این همایش گفت: در دهه فجر امسال 900 پروژه عام المنفعه به صورت ویژه در کشور آغاز می شود که از این تعداد 30 پروژه مربوط به استان گیلان است.

