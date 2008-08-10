زمین شش هزار واحد مسکن اجاره ای در استان فارس واگذار شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد رضا دیهیمی ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: در سال 85 بیش از دو هزار واحد مسکن اجاره ای انعقاد قرار شده است.

وی با اشاره به تعداد مسکن اجاره ای در استان افزود: در حال حاضر بیش از شش هزار و 300واحد مسکن اجاره ای با مالکیت دولتی و مالکیت شحصی در مرحله ساخت است این درحالی است که از این تعداد زمین دولتی، چهار هزار واحد مسکونی توسط سازمان مسکن و شهرسازی واگذار شده و دو هزار و 330واحد نیز توسط سازندگان با مالکیت خصوصی در حال ساخت است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس با بیان اینکه تمام سازندگان پس از انجام عملیات فونداسیون برای اخذ تسهیلات به بانک معرفی می شوند، تصریح کرد: تاکنون عملیات اجرایی حدود چهار هزار واحد با اخذ پروانه ساختمانی شروع شده ضمن اینکه بیش از یک هزار و 500 واحد در مرحله اجرای فونداسیون سقف و نازک کاری هستند.

به گفته دیهیمی به ازای هر واحد مسکونی حداکثر تا سقف 14میلیون تومان تسهیلات با سود 12درصد پرداخت می شود.

وی همچنین از اختصاص یارانه در صورت اجرای بهینه سازی مصرف انرژی خبر داد و افزود: با اجرای بهینه سازی مصرف انرژی فناوری نوین و رعایت الگوی مصرف حداکثر 75متر مربع زیربنای مفید یارانه تعلق می گیرد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان فارس اظهار داشت: به طور قطع انتقال سند مالکیت زمینهای دولتی به نام سازنده پس از پایان مدت حداقل پنج سال اجاره امکان پذیر است.

دیهیمی با اشاره به طول دوران مشارکت مدنی و دوره فروش اقساطی واحدها نیز عنوان کرد: طول دوران مشارکت مدنی (دوران ساخت) حداکثر دو سال و دوره فروش اقساطی با روش تقسیط پلکانی حداکثر 15سال است.

وی متذکر شد: در صورت عدم بهره برداری اجاره ای پس از دریافت گواهی ساختمان یا توقف اجاره قبل از اتمام حداقل پنج سال، وزارت مسکن و بانک اقدام به تبدیل کل تسهیلات مستهلک نشده بدین حال وصول نقدی آن از سازنده استرداد نقدی یارانه دریافتی تا تاریخ نقض تعهد و دریافت نقدی بهای زمین به قیمت روز می نماید.